miércoles 8  de  julio 2026
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Natalia Jiménez recupera la custodia de su hija Alessandra

La intérprete de El sol no regresa señaló que ha podido recuperar derechos como viajar con la niña fuera de EEUU, poder decidir sobre su educación y gastos de manutención

Natalia Jiménez finaliza Antología 20 Años Tour en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.

Natalia Jiménez finaliza "Antología 20 Años Tour" en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.

Cortesía/Jesús Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras una larga batalla legal con su exesposo Daniel Trueba por la custodia de su hija, Natalia Jiménez ha recuperado los derechos de crianza de la niña de 9 años. La información fue confirmada por la cantante española en redes sociales, donde compartió un video manifestando su alegría por el fallo judicial.

"El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con Alessandra para vivir juntos sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que se merece vivir, una vida sin tantos conflictos”, comentó.

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La intérprete de El sol no regresa señaló que ha podido recuperar derechos como viajar con la niña fuera de Estados Unidos, poder decidir sobre su educación y gastos de manutención.

En este sentido, Jiménez señaló que hace seis años su estabilidad económica se vino abajo y recibió críticas y burlas, aseverando que le decían que jamás podría salir adelante.

No obstante, destaca que ha sidos gracias a su equipo legal, sus amigos y familia que pudo salir adelante.

Mensaje a las madres

Entre lágrimas, la cantante envió un sentido mensaje a todas las madres que a diario luchan por el bienestar de sus hijos e incluso se enfrentan a una situación similar.

"No pierdan la esperanza, que a veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer lo imposible por nuestros hijos".

Asimismo, recomendó a quienes atraviesan por una situación difícil buscar apoyo en sus seres queridos.

Aconsejó a quienes sufren situaciones difíciles a no desfallecer y a buscar refugio en sus seres queridos.

Separación y custodia

Natalia Jiménez mantuvo una larga batalla contra Daniel Trueba por la custodia de la pequeña que tienen en común.

La exintegrante de La Quinta Estación manifestó en diversas oportunidades que no lograban alcanzar un acuerdo de custodia compartida, lo que le impidió a ella hacerse cargo de la menor y llevarla consigo al momento de cumpir compromisos profesionales.

En 2022, la cantante denunció que Trueba le impedía viaja con la niña a México, donde se presentaría en eventos y conciertos. Esto la obligó a solicitar ante tribunales de Miami una autorización judicial.

Natalia también llegó a acusar a su expareja de conductas que ponían en riesgo la vida e integridad de la menor como el presunto consumo de sustancias.

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