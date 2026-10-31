Danny Ocean y Daddy Yankee unen a Venezuela y Puerto Rico en «Alfombra voladora»

Danny Ocean ensaya el lunes 19 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami para su presentación en Premio Lo Nuestro.

La canción "Alfombra Voladora" reúne por primera vez al venezolano Danny Ocean y al puertorriqueño Daddy Yankee en un tema romántico pensado para dedicar a una persona especial. La pista ocupa el quinto lugar en la lista de canciones de La Postal, el más reciente trabajo discográfico del ícono boricua, y une el talento de dos referentes de la escena hispana.

Aunque no habían coincidido en el estudio, Danny Ocean y Daddy Yankee ya habían compartido escenario hace un año durante la gala de los Premios Billboard. Por ello, este lanzamiento supone un reencuentro significativo para ambos artistas, que pudieron rememorar aquel hito en la ceremonia.

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El sencillo cuenta con una fusión de géneros musicales que reflejan la identidad artística de cada uno. Además, este nuevo tema marca la primera colaboración de Daddy Yankee con un artista venezolano en una década.

El ascenso de Danny Ocean

El lanzamiento de "Alfombra Voladora" coincide con los 10 años del lanzamiento del tema más exitoso de Danny Ocean, “Me Rehuso”, que le permitió entrar al escenario internacional y se convirtió en el himno de la diáspora venezolana.

La canción “Me Rehúso” también se posicionó en julio de 2026 como el tercer tema en español más escuchado en la historia de Spotify, con 2.538.444.325 reproducciones. Según la revista Pop Base, la canción superó a “Dákiti”, del puertorriqueño Bad Bunny, que suma 2.532.542.676 reproducciones en esa plataforma.

La publicación destacó que “Me Rehúso” también cuenta con el récord de la canción latina en solitario más reproducida de Spotify.

Danny Ocean se ha consolidado como uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional. El venezolano optará al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción Tropical por "Crayola", uno de los temas centrales de su celebrado disco conceptual Babylon Club.