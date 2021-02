Vestida de blanco, Natti Natasha, de 34 años, mostró su barriguita de seis meses de gestación y confesó que los médicos siempre le dijeron que no podía concebir.

En sus declaraciones durante el show, la cantante evitó revelar el sexo del bebé que espera, fruto de su relación con el productor y empresario musical, de 42 años, Raphy Pina, propietario de Pina Records.

"Hoy celebro con ustedes por partida doble, El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo ! Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio !!!!! Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el principe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo !!!!!", escribió Natti Natasha en Instagram.

Días atrás, Natti Natasha anunció su compromiso en matrimonio con el productor.

Será el primer hijo para la vocalista y el cuarto para Pina.

Después de que terminó Premio Lo Nuestro 2021, Natti Natasha realizó un live en Instagram a través del cual compartió detalles de su embarazo.