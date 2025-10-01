miércoles 1  de  octubre 2025
FAMOSOS

Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

Durante la celebración, la cantante y el productor dieron a conocer que la pequeña se llamará Dominique Isabelle

La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

AFP/Martin Bernetti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Natti Natasha y Raphy Pina continúan compartiendo con sus seguidores la felicidad de ver crecer la familia. Y tras revelar el sexo de la bebé durante la ceremonia de los Premios Juventud, la pareja celebró un baby shower en el que revelaron el nombre de la pequeña.

El evento se llevó a cabo en el The Mall of San Juan, en Puerto Rico, y se trató de una fiesta en la que se recaudarían fondos para las organizaciones benéficas Vimenti y Hogar Cuna San Cristóbal.

Lee además
La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
FAMOSOS

Natti Natasha revela en Premios Juventud que tendrá una niña
El comediante venezolano George  Harris.
EN LAS REDES

George Harris rechaza declaraciones de ministra española sobre Venezuela

Durante la celebración, la cantante y el productor dieron a conocer que la pequeña se llamará Dominique Isabelle.

El nombre tiene múltiples significados: honra las raíces dominicanas de Natti, así como a la madre de la intérprete y a su primogénita, ambas llamadas Isabelle.

Embed

It's a girl

La vigésimo segunda entrega de los Premios Juventud fue el escenario perfecto para que Natti Natasha revelara al mundo que está en la dulce espera de una niña.

La cantante de 38 años ya había adelantado que sería en la ceremonia que realizaría el gender reveal con el estreno del tema Traje Aquí.

Natti estuvo acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional y lucía un vestido blanco, el cual se pintó de rosa cuando culminaba el tema. "Un ángel yo pedí/ mis sueños yo cumplí/ cuando las traje aquí", dice la canción que dedica a las hijas que comparte con el productor Raphy Pina.

Embed
Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Netflix estrena tráiler de "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro

Director creativo de Dior presenta primera colección femenina para la firma

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor