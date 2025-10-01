Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Natti Natasha y Raphy Pina continúan compartiendo con sus seguidores la felicidad de ver crecer la familia. Y tras revelar el sexo de la bebé durante la ceremonia de los Premios Juventud, la pareja celebró un baby shower en el que revelaron el nombre de la pequeña.

El evento se llevó a cabo en el The Mall of San Juan, en Puerto Rico, y se trató de una fiesta en la que se recaudarían fondos para las organizaciones benéficas Vimenti y Hogar Cuna San Cristóbal.

Durante la celebración, la cantante y el productor dieron a conocer que la pequeña se llamará Dominique Isabelle.

El nombre tiene múltiples significados: honra las raíces dominicanas de Natti, así como a la madre de la intérprete y a su primogénita, ambas llamadas Isabelle.

It's a girl

La vigésimo segunda entrega de los Premios Juventud fue el escenario perfecto para que Natti Natasha revelara al mundo que está en la dulce espera de una niña.

La cantante de 38 años ya había adelantado que sería en la ceremonia que realizaría el gender reveal con el estreno del tema Traje Aquí.

Natti estuvo acompañada de la Sinfónica Juvenil Nacional y lucía un vestido blanco, el cual se pintó de rosa cuando culminaba el tema. "Un ángel yo pedí/ mis sueños yo cumplí/ cuando las traje aquí", dice la canción que dedica a las hijas que comparte con el productor Raphy Pina.