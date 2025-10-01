Netflix estrena tráiler de "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- Este miércoles, Netflix develó el tráiler oficial de Frankenstein, la nueva película escrita y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, basada en la clásica novela de Mary Shelley. El filme se estrenará en cines el próximo 24 de octubre, y su debut en la plataforma llegará unas semanas después, el 7 de noviembre.

En este nuevo vistazo, la voz del icónico monstruo aparece en escena como narrador de su propia historia.

"Veo pedazos. Recuerdos de distintos hombres (...) Si no estás dispuesto a concederme amor, voy a permitirme desatar la ira", amenaza el personaje interpretado por Jacob Elordi.

Oscar Isaac, en el papel del doctor Víctor Frankenstein, se une a Elordi junto a un elenco de reconocidas figuras, entre las que destacan Mia Goth, Charles Dance y Christoph Waltz.

Durante el Festival de Cine de Cannes, a principios de mayo, del Toro declaró que su versión del monstruo de Frankenstein sería más entrañable que en adaptaciones anteriores.

“Hace unos días me preguntaron si la película incluía escenas terroríficas. Para mí, esta es una historia muy emotiva, algo muy personal. Aborda temas como la paternidad y la relación entre padres e hijos… No estoy haciendo una película de terror, ese no es mi objetivo”, explicó el ganador del Óscar a Mejor director por La Forma del Agua.

Primeras impresiones

Frankenstein tuvo su primera proyección pública a finales de agosto en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Tras recibir una ovación de trece minutos, los elogios por parte de la crítica empezaron a llover de inmediato.

Variety resaltó la actuación de Elordi, conocido por su trabajo en la popular serie Euphoria y en películas como Saltburn. Hace unos meses, el actor reveló que su transformación en el monstruo incluyó diez horas en la silla de maquillaje antes de grabar.

Por otra parte, el portal de Roger Ebert le otorgó cuatro estrellas de cinco. "La película no busca complacer al público. Cree firmemente en la historia que cuenta y se propone explorar todas sus implicaciones filosóficas y espirituales".

La épica de 149 minutos de duración tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares y ya está siendo considerada en conversaciones de la venidera temporada de premios.