Billboard expone principales diferencias entre los Grammy y los Latin Grammy

La cantante colombiana Karol G posa con sus premios Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- Con motivo de la 26ª edición de los Premios Latin Grammy el 26 de noviembre, Billboard en español publicó un artículo destacando las principales diferencias entre este galardón y los Grammy Awards americanos.

A pesar de compartir nombre, los dos galardones más importantes de la música estadounidense y la música en español, respectivamente, son dos entidades separadas, con criterios y objetivos distintos. Así lo explicaron Luis Dousdebes, director de premios, membresía y preservación de la Academia Latina de la Grabación, y Ruby Marchand, directora de premios e industria global de la Academia de la Grabación.

“Muchos de nuestros lineamientos son los mismos, pero su interpretación puede variar. Por esta razón, comparar directamente cómo las dos Academias administran e interpretan estas directrices no refleja el espíritu con el que ambas se complementan, más que reflejarse mutuamente, ya que sirven a comunidades diferentes”, explicaron en un comunicado en conjunto a Billboard.

La publicación detalló las similitudes de ambos galardones, como los cuatro premios principales que comparten (Álbum, Grabación, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista), y los reconocimientos honoríficos que entregan. Pese a esto, es esencial conocer sus diferencias para entender la esencia de cada evento.

Los Latin Grammys admiten 10 nominados en sus cuatro categorías principales, mientras que los Grammys solo tienen 8

En 2012, los Latin Grammys redujeron el número de sus nominados de cinco a diez en sus cuatro categorías principales, mientras que en 2019, los Grammy Awards subieron de cinco a ocho nominados en las mismas categorías.

Sin embargo, para la gala de 2022, la Academia de la Grabación Americana decidió aumentar nuevamente de ocho a diez los nominados a sus galardones principales, una decisión que duró hasta que, dos años más tarde, regresaron a ocho nominaciones.

2026 será el tercer año consecutivo en el que los Grammys admitan ocho nominaciones en cada una de las categorías principales, mientras que los Latin Grammys llevan 14 años consecutivos permitiendo hasta diez nominados.

Los Latin Grammy admiten varias nominaciones de un mismo artista en Grabación del Año

Los Grammy permiten un máximo de dos nominaciones por artista, siempre que al menos una sea en colaboración. En 2021, Beyoncé obtuvo dos nominaciones a Grabación del Año: una como solista y otra como artista invitada junto a Megan Thee Stallion.

Por su parte, los Latin Grammys tienen una interpretación mucho más amplia de esta regla, ya que consideran que los participantes adicionales en una grabación — ya sean productores, ingenieros, mezcladores o ingenieros de masterización — califican como conominados. Gracias a este detalle, el artista principal puede tener dos nominaciones en la categoría.

Billboard explicó que esta diferencia es una nueva adición este año.

Los Latin Grammys premian a la Mejor Canción Pop

Mientras que la Academia estadounidense alega que agregar esta categoría crearía confusión con el premio a Canción del Año, los Latin Grammys entregan este galardón desde 2019.

Géneros Distintos

A diferencia de los Grammy Awards, que tienen un enfoque distinto, los Latin Grammy otorgan premios a canciones en categorías específicas que incluyen: Música Alternativa, Pop/Rock, Cantautor, Música Tropical, Música Regional Mexicana y Canciones en Lengua Portuguesa. Es importante notar que los Latin Grammy también mantienen premios separados para canciones Pop y Rock.

Los Latin Grammys se han celebrado fuera de Estados Unidos

Una diferencia crucial es la ubicación de la ceremonia. Los Grammy americanos siempre se han celebrado dentro de Estados Unidos, mientras que los Latin Grammy han roto esa barrera. En 2023, por ejemplo, la premiación se mudó a Europa para celebrarse en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España (FIBES), en lo que ha sido su única edición internacional.