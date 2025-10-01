George Harris rechaza declaraciones de ministra española sobre Venezuela

MIAMI.- El comediante venezolano George Harris volvió a ser noticia cuando las redes sociales levantaron un video en el que rechaza las declaraciones de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, quien comentó que los conflictos entre Venezuela y Estados Unidos deben resolverse sin violencia.

"Hoy uno ve a una ministra española diciendo: 'deberían solucionar este problema entre Maduro y Trump con diálogo'. No hay un problema entre Maduro y Trump. No confundamos las cosas, llamémoslas por su nombre. Lo que hay es una desesperación del pueblo que está hambriento porque esto se acabe", dijo Harris.

En el audiovisual difundido en Instagram y Threads, el humorista radicado en Miami expresó de forma vehemente su oposición a las palabras de la ministra española, luego de que el 3 de septiembre llamara a una resolución pacífica de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.

"Las disputas que puede haber entre el presidente Trump y el régimen de Venezuela tendrán que resolverse por otras vías, en ningún caso el escenario de la violencia es la solución a nada", destacó Robles.

Por su parte, Harris aseguró que no existe la posibilidad de un diálogo con Nicolás Maduro, e hizo un llamado a abstenerse de comentar sobre los problemas de Venezuela sin tener conocimientos de la situación.

"Les molestan los venezolanos, pero intentan recuperar su país y nadie dice nada... No sabes lo que hemos tenido que pasar para que ocho millones de personas estén fuera de su país", señaló al referirse al rechazo que viven los venezolanos en el extranjero.

Por último, destacó que Venezuela ha vivido veinticinco años de lo que denominó un "saqueo" del país por parte de la dictadura, y que el único mandatario en llevar a cabo una acción 'contundente' ha sido el presidente Donald Trump.

"A la gente no le interesan los países en dictadura. La gente se aprovecha de los países en dictadura. Hacen negocios con los dictadores y obtienen lo que desean, luego se acabó", reclamó.

Comedia y activismo

No es la primera vez que Harris se pronuncia sobre la situación de Venezuela. El comediante ha sido una de las voces más activas en el círculo artístico venezolano en el exterior.

Estas declaraciones ocurren en medio de un clima de creciente tensión en el Caribe, después de que Washington desplegara buques de guerra, un submarino nuclear y más de 4.500 marines en la región como parte de su campaña de lucha contra el narcotráfico.