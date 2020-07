NBC News fija meta para aumentar su diversidad a 50%

También quiere que las mujeres constituyan la mitad de los empleados de NBC News, MSNBC y CNBC, y ya está casi allí.

El plan, reportado por primera vez por Los Angeles Times, convierte a Conde en un líder en el movimiento actual para diversificar el negocio de las noticias. Esa conversación se ha extendido por toda la industria desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en mayo.

Por ejemplo, el principal editor del Philadelphia Inquirer renunció después de que los periodistas afroamericanos se opusieran a un titular racialmente insensible. Reporteros afroamericanos en The New York Times dijeron que un artículo de opinión sobre las protestas del senador Tom Cotton los hizo sentir inseguros; más tarde, el Times dijo que la columna no debería haberse ejecutado sin cambios y el editor de opinión renunció.

"No es lo correcto", dijo Conde en una entrevista el jueves. "Es lo correcto para cualquier negocio que quiera crecer en los Estados Unidos".

Conde, un exejecutivo de Telemundo, fue nombrado en mayo como presidente de NBC Universal News Group, cumpliendo el papel de Andrew Lack.

Los antecedentes de la cadena son mixtos. Lester Holt, quien es afroamericano, tiene el papel más importante como presentador de noticias en NBC News. Pero hasta el nombramiento del jueves de Joy Reid como presentador del programa de las 7:00 p.m. en MSNBC, los presentadores de la cadena con tendencia liberal incluían a cinco hombres blancos y una mujer blanca.

"Una fuerza laboral más diversa podrá detectar historias que de otro modo podrían perderse", dijo Conde.

"Somos una organización de noticias que creo que tiene la responsabilidad única de reflejar y representar a las diversas comunidades a las que servimos", indicó. "Para hacer eso, queríamos asegurarnos de atraer a los mejores y más brillantes de todos los ámbitos de la vida".

La contratación de minorías será un factor en cómo se juzga a los gerentes de la organización de noticias, junto con las finanzas y las calificaciones en los programas que supervisan, dijo.

"Eso es importante, ya que obligará a los gerentes a centrarse en el tema tanto en la contratación como en la retención de empleados de minorías", expresó Doris Truong, directora de capacitación y diversidad en el Instituto Poynter, un grupo de expertos en periodismo.

Truong expresó que NBC News también debería establecer objetivos para la representación minoritaria en el liderazgo.