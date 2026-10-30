viernes 30  de  octubre 2026
PLATAFORMAS

Netflix confirma quinta temporada del drama político "The Diplomat"

The Diplomat está entre las 10 series más vistas de Netflix en 63 países y ha recibido 10 nominaciones a los Emmy

Deborah Cahn, creadora de la aclamada serie, no ha revelado los detalles argumentales de los ocho capítulos que saldrán en Netflix en 2027

Deborah Cahn, creadora de la aclamada serie, no ha revelado los detalles argumentales de los ocho capítulos que saldrán en Netflix en 2027

Captura de pantalla/Instagram/@netflix
Por Valentina Gil

La plataforma de streaming Netflix anunció este jueves que la serie The Diplomat (La Diplomática), una de sus producciones más exitosas, fue renovada para una quinta temporada. La confirmación llegó poco después del lanzamiento de la cuarta entrega el pasado 15 de octubre.

Este drama político sigue a la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido Kate Wyler, interpretada por Keri Russell (The Americans), mientras intenta controlar varias crisis internacionales y lidiar con su deteriorado matrimonio con un exdiplomático encarnado por Rufus Sewell.

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El cierre de la cuarta temporada dejó a la embajadora Kate Wyler en una posición de confrontación decisiva frente a la presidenta Grace Penn (Allison Janney) tras su declaración en la cumbre del G7.

"Lo entendemos. Tras el impactante final de la cuarta temporada de The Diplomat, nosotros también estamos ansiosos por saber qué sucede a continuación (...) No hace falta hacer amenazas al estilo de Grace Penn porque la serie ha sido renovada para una quinta temporada", indicó el coloso del entretenimiento en un comunicado en su página para seguidores, Tudum.

Una joya para Netflix

Aunque las métricas actuales distan de los registros de la primera entrega —cuando alcanzó 8,5 millones de reproducciones en sus primeros cuatro días—, la serie registró 4,8 millones de visualizaciones en el debut de su cuarta temporada, exactamente la misma cifra obtenida por el estreno de la tercera.

Mantener una retención del 100 % supone un hito para Netflix en medio del contexto adverso que atraviesa el sector, caracterizado por el desgaste acelerado que sufren las producciones al regresar con nuevas temporadas.

No hay indicios de que la quinta entrega de The Diplomat sea la última. Por el momento, Deborah Cahn, creadora de la serie, no ha revelado los detalles argumentales de los ocho capítulos que saldrán en Netflix en 2027. De acuerdo con el portal especializado Deadline, la showrunner y productora ejecutiva tiene claro el punto final de la trama, pero desconoce cuántas temporadas abarcará la historia.

"Sinceramente, no lo sé, y no sé si seguiré con esa idea. Sabía adónde quería llegar esta temporada. Pero si encontramos algo mejor, iré por eso, o si descubrimos que estos personajes han evolucionado hacia algo que no anticipé. Cuando presenté la serie por primera vez, quería que fuera un documento vivo. Quería que fuera un organismo vivo", dijo.

The Diplomat está entre las 10 series más vistas en 63 países y ha recibido 10 nominaciones a los Emmy, los premios de mayor prestigio de la televisión, además de siete nominaciones a los Globos de Oro.

En septiembre pasado, la aclamada serie de Netflix ganó su primer premio Emmy en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Serie dramática, gracias al trabajo de Allison Janey en la tercera temporada.

Las cuatro primeras temporadas de The Diplomat están disponibles en Netflix.

FUENTE: Con información de Agencia EFE

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