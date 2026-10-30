Policía de Filipinas obtiene una orden para registrar dispositivos de Thomas Markle

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película "El Rey León" en Londres el 14 de julio de 2019.

MIAMI.- La investigación judicial en torno a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, registró un importante avance luego de que un tribunal de Filipinas emitiera una orden que autoriza a la policía a examinar formalmente los dispositivos digitales incautados en su antigua residencia en Cebú.

Las autoridades buscan determinar la veracidad de las acusaciones sobre presunta posesión de material de abuso sexual infantil, señalamientos que el investigado ha rechazado categóricamente.

De acuerdo con reportes publicados por The Times, la resolución judicial autoriza a los peritos a acceder al contenido de discos duros y equipos informáticos que permanecían bajo custodia policial a la espera del permiso legal correspondiente.

Origen de la denuncia

El procedimiento penal se originó a partir de una denuncia presentada por Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, quien entregó a los investigadores cuatro cajas con objetos personales y dispositivos electrónicos hallados en la vivienda que compartió con su padre.

La investigación es gestionada por el grupo de trabajo filipino contra la trata y la explotación sexual infantil, contando con el respaldo y seguimiento del FBI estadounidense.

Hasta la fecha, Thomas Markle no ha sido acusado formalmente de ningún delito, por lo que el análisis de los equipos resultará clave para que la fiscalía determine si existen elementos suficientes para iniciar acciones legales.