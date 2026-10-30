viernes 30  de  octubre 2026
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36%, mientras que ExxonMobil duplicó sus ganancias hasta 15.400 millones de dólares

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.

BRANDON BELL/ AFP
Por Leonardo Morales

Los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentaron el viernes resultados trimestrales con fuertes alzas, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores.

El repunte de las ganancias petroleras en Estados Unidos se suma a aumentos similares en las empresas europeas como la francesa TotalEnergies, las británicas BP y Shell, la española Repsol y la italiana Eni.

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El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado este viernes.

El beneficio neto se disparó más de 180% interanual, hasta alcanzar los 9.920 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre.

ExxonMobil duplica sus ganancias

Chevron precisó igualmente que los nuevos yacimientos obtenidos y las mejores condiciones comerciales conseguidas en Venezuela le darán la posibilidad de más que duplicar su producción en los próximos cinco años en ese país.

En tanto, ExxonMobil duplicó sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 15.400 millones de dólares. En el tercer trimestre de 2025, sus beneficios habían sido de 7.500 millones de dólares.

Los ingresos de la empresa aumentaron cerca de 33%, hasta 113.200 millones de dólares.

Los márgenes de la refinación fueron de 50,3 dólares por barril, casi tres veces lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

"Las refinerías de América del Norte mantuvieron altos niveles de operación durante el trimestre, pero no pudieron compensar totalmente la menor disponibilidad de capacidad global de refinación", indicó ExxonMobil en un comunicado.

Acciones de Irán disparan ganancias de petroleras

Las acciones de ExxonMobil subieron un 2,0% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Chevron avanzaron 1,7%.

Los resultados son consecuencia de los altos precios del petróleo y del incremento histórico de la producción: promediaron alrededor de 85 dólares por barril durante el período, casi un tercio más que en el tercer trimestre de 2025.

Por su parte, la producción de petróleo en EEUU superó los 14 millones de barriles diarios de crudo como promedio y consolidó a EEUU, con amplia ventaja, como el mayor productor y exportador de petróleo del mundo.

No obatante, el conflicto en Medio Oriente ha impactado también la refinación, donde los márgenes de beneficio por procesar crudo en gasolina, diésel y otros productos petroleros se han disparado en los últimos meses.

Fuertes subidas de precios y, en algunos casos, escasez de suministros han provocado protestas en partes de Asia, América Latina y Europa, las regiones más afectadas.

En Estados Unidos, el Partido Republicano del presidente Donald J. Trump en el poder se enfrenta a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que aspira a mantener el control de ambas Cámaras del Congreso en Washington.

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FUENTE: Con información de AFP.

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