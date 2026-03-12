jueves 12  de  marzo 2026
CONTROVERSIA

Diseñadora gana batalla legal contra Katy Perry por registro de marca de moda

El Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación de la sentencia a favor de Katy Perry

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

MIAMI.- La diseñadora australiana Katie Perry aseguró este miércoles que ahora tiene el derecho de vender ropa bajo su nombre, luego de ganar una disputa por el registro de la marca contra la megaestrella del pop estadounidense Katy Perry.

La modista acusó a su homónima, mucho más famosa, de infringir su marca registrada, al argumentar que ella había reclamado la marca Katie Perry antes de que la cantante se convirtiera en una sensación mundial.

Modelos presentan creaciones de Gabriela Hearst para el desfile de la colección Ready to Wear Femenina Otoño/Invierno 2026-2027 en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 9 de marzo de 2026.
MODA

Diseñadora Gabriela Hearst homenajea a activista en Semana de la Moda de París
Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
CINE

Los premios Óscar prometen una gala impredecible

Apelación

Sin embargo, la artista y compositora Katy Perry afirmó que su música ya se había vuelto "viral" cuando la diseñadora comenzó a vender ropa alrededor de 2008, y solicitó que se eliminara la marca registrada australiana.

Un tribunal australiano había dado la razón a la cantante y dictaminó en 2024 que la marca de ropa debía ser retirada.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Australia falló recientemente a favor de la diseñadora local en apelación, al considerar que era improbable que existiera riesgo de "confusión" entre ambas.

Un representante de la cantante aseguró a la AFP que, a pesar de la acción legal, ella "nunca ha intentado cerrar" el negocio australiano.

FUENTE: AFP

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

