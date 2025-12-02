Nick Jonas anuncia "Sunday Best", primer álbum solista en 5 años

Nick Jonas asiste a la celebración del décimo aniversario de Beyond Limits, Beyond Type 1 con los cofundadores Nick Jonas y Juliet de Baubigny, OBE, en el Ziegfeld Ballroom el 15 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Nick Jonas anunció que se prepara para lanzar su primer LP en solitario en cinco años, Sunday Best, el 6 de febrero de 2026. El proyecto de 11 canciones explorará la vida de Nick como esposo de la actriz Priyanka Chopra y padre de su hija, Malti, según un comunicado publicado por Billboard.

"Estoy muy emocionado de compartir estas nuevas historias, pensamientos sinceros, tranquilos paseos por la ciudad y momentos de mi vida de estos últimos años. Y aunque este álbum se creó en los últimos dos años, en realidad fueron 33 años de preparación", expresó la estrella de los Jonas Brothers .

En Instagram, Nick compartió la portada de Sunday Best, donde lo vemos mirándose en el espejo del baño mientras se viste con pantalones caqui.

En la pared, detrás de él, cuelga un trozo de cartulina con tres huellas de manos pintadas, probablemente representando al músico, a su esposa y a su hijo.

Trayectoria

El quinto álbum en solitario del menor de los Jonas, llegará después de Spaceman (2021), que alcanzó el puesto número 12 en el Billboard 200. Desde entonces, ha publicado dos álbumes con sus hermanos Joe y Kevin: The Album (2023) y Greetings From Your Hometown (2025), ambos en el top 10.

Como solista, Nick también ha incluido ocho canciones en la lista Billboard Hot 100 a lo largo de su carrera, incluyendo su éxito Jealous, que llegó al top 10.

El cantante ha pasado gran parte de este año de gira con sus hermanos para celebrar su 20.º aniversario como banda. Actualmente tienen fechas programadas hasta finales de diciembre, y cerrarán 2025 con una actuación en el Hard Rock Live de Hollywood en Nochevieja.