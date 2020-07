Nickelodeon estrenará en octubre "Santiago of the Seas"

Luego de su estreno en Estados Unidos, Santiago of the Seas se lanzará en los canales Nickelodeon y Nick Jr. a nivel internacional.

En la serie, la fiel tripulación de Santiago (Kevin Chacon) está compuesta por Tomás (Justice Quiroz), su torpe y enérgico primo cuya guitarra mágica puede usarse para conjurar al viento; y Lorelai (Alyssa Cheatham), una sabia sirena que puede hablar con las criaturas marinas y transformarse en una niña humana.

Juntos, Santi y sus mejores amigos navegarán los mares en el majestuoso barco El Bravo, usando su inteligencia, sus destrezas piratas y sus valores morales para resguardar su hogar, la Isla Encanto, de los villanos como la nefasta pirata Bonnie Bones (Kyndra Sánchez) y su secuaz del Palm Crow, Sir Butterscotch (John Leguizamo).

En el estreno de la serie Santiago of the Seas, “The Legend of Capitán Calavera”, Santiago y sus amigos se convierten en los nuevos protectores piratas de la Isla Encanto después de descubrir el tesoro perdido del legendario capitán Calavera.

Luego del estreno de Santiago of the Seas, se podrá encontrar contenido original en formato breve y episodios completos en NickJr.com y la aplicación de Nick Jr. Los episodios también estarán disponibles en Nick Jr. On Demand y en servicios de descarga y compra.

Santiago of the Seas fue creada por Niki López, Leslie Valdes y Valerie Walsh Valdes. Valdes y Walsh Valdes (Dora the Explorer) son productoras ejecutivas, mientras que López es coproductora ejecutiva.

Santiago of the Seas es producida por Nickelodeon Animation Studio en Burbank, California, y la producción de la serie está supervisada por Eryk Casemiro, vicepresidente sénior de Nickelodeon Preschool.