Nicki Nicole pone fin a relación con Peso Pluma por presunta infidelidad

Porque lo filmaron con otra mujer en Las Vegas, tras el Superbowl, pese a los intentos de su seguridad personal por evitar que registren el momento. pic.twitter.com/PrudcCUQ3k — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 13, 2024

Sin embargo, a las pocas horas de desatarse la polémica, ha sido la propia Nicki Nicole quien rompió el silencio en Instagram para confirmar, por medio de un breve comunicado, que en efecto se trató de un engaño y que desde ahora su relación con Hassan Emilio Kabande, nombre de pila del cantante, ya es parte del pasado.

"El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", se lee.

La artista parece haber tomado una decisión definitiva al eliminar todas las fotografías que tenía con el intérprete.

Peso Pluma no se ha pronunciado respecto a la ruptura.

Nicki Nicole La rapera Nicki Nicole se pronuncia tras video de Peso Pluma con otra mujer. Captura de pantalla/Instagram/@nicki.nicole

El romance

La argentina y el mexicano comenzaron un romance en 2023. Aunque muchas fotografías confirmaban su relación, ambos la negaban.

"No me molesta (dejarse ver juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo", dijo Nicki Nicole durante una entrevista que concedió a un programa radial.

Aunque sus palabras y la comparación con una mascota generó críticas por parte de los seguidores del cantante, Hassan y Nicki continuaron con sus citas.

Fue en noviembre, cuando en un concierto de la rapera, ambos dejaron su relación en evidencia. El mexicano subió a la tarima para interpretar un tema juntos, y culminaron la presentación con un beso. Desde entonces, ambos compartían en sus redes momentos juntos.

La relación parecía ir viento en popa cuando hace dos semanas llegaron juntos al Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se celebró la entrega de los premios Grammy, al que Peso Pluma estuvo nominado en la categoría a mejor artista de música urbana. La ahora expareja posó románticamente en la alfombra roja