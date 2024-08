Nicole Kidman y Cate Blanchett traen el thriller erótico de regreso a Venecia

Este viernes estrena en competición Babygirl, una película que la ha marcado, según confesó a la revista Vanity Fair.

Especialmente por sus escenas de sexo explícitas y por la relación de confianza que pudo establecer con su directora, la holandesa Halina Reijn, de 49 años, para quien esta es solo su tercera película y su primera selección en un festival importante.

"En mis películas he explorado muchos temas a través del prisma de la sexualidad", declaró Nicole Kidman a la revista. "No he evitado eso ni intentado fingir que no existía". "Sin embargo, la película presentada en Venecia marca un hito y rodarla fue una sensación muy extraña. Es algo que normalmente haces y reservas para tus videos personales. ¡No está destinado a ser visto por todos!", confesó.

En Babygirl, la actriz australo-americana de 57 años interpreta a una empresaria casada con el director de un teatro (Antonio Banderas, de 64 años).

"Insatisfecha sexualmente en su relación, busca consuelo en una relación sadomasoquista con un joven becario, por la cual arriesga su carrera y su familia", describió el director de la Mostra, Alberto Barbera, al presentar la película.

El joven en cuestión es interpretado por Harris Dickinson, de 28 años, descubierto en la Palma de Oro por Sin Filtro.

Cuarón "aterrorizado"

Estrella en la serie de Apple TV Observada (Disclaimer), Cate Blanchett se pone también en la piel de una mujer con éxito profesional, periodista casada con un alto responsable de una ONG humanitaria (Sacha Baron Cohen), que cometió un desliz con un joven décadas atrás y que ahora es atormentada por las consecuencias.

Alguien publica misteriosamente una novela que narra con exactitud lo que sucedió.

El mexicano Alfonso Cuarón (Roma) firma esta serie televisiva de siete capítulos que contiene también escenas de alto voltaje erótico, aunque con una particularidad: el personaje de Blanchett, 20 años más joven, es interpretado por otra actriz, Leila George.

Los primeros episodios de este thriller fueron presentados en la noche del jueves en el Lido, con una gran acogida del público.

"La vergüenza, los remordimientos y las lecciones que una puede aprender de ello son algo muy poderoso", explicó Blanchett en la rueda de prensa.

Cuarón adaptó una novela de éxito para elaborar esta serie. Veterano director, dos veces oscarizado, tiene también experiencia con las series televisivas. Pero confesó a los periodistas que cuando se puso a trabajar en este proyecto, estaba aterrorizado pensando que Blanchett podía rechazar el papel.

"Era con ella como había visto todo el proyecto desde el principio", confesó.

Nuevas miradas

Relación fatal, Instinto básico, 9 semanas y media... el género del thriller erótico tuvo su apogeo en el cine de los años 1980-1990, pero sufrió los embates luego del movimiento #MeToo.

Los relatos han comenzado a diversificarse, a raíz de películas como Retrato de una mujer en llamas, sobre el deseo y la mirada femenina, así como las prácticas de rodaje, con el uso ahora sistemático en Estados Unidos de coordinadores de intimidad.

Un clásico del erotismo, Emmanuelle, dirigido por la directora francesa Audrey Diwan, inaugurará el Festival de San Sebastián el 25 de septiembre.

