Aseguran que Nicole Kidman es cortejada por empresario de Las Vegas

La actriz australiana Nicole Kidman posa en la alfombra roja de la proyección en el Festival de Venecia del filme Babygirl

MIAMI.- Puede que Nicole Kidman no esté cerrada a encontrar nuevamente el amor. Tras su divorcio con Keith Urban , con quien compartió casi dos décadas, ahora se rumora que la actriz estaría siendo cortejada por un famoso empresario de Las Vegas .

Según ha reseñado TTMZ, se trata de Paul Salem, un ejecutivo de 62 años que conoce a Kidman gracias a amigos en común. Aparentemente la estrella de Hollywood y el hombre de negocios han coincidido en encuentros casuales, pero hasta los momentos no han tenido un momento a solas.

Fuentes cercanas han aseverado al medio que Salem está muy interesado en Kidman y que espera que próximamente puedan concretar una cita.

Se desconoce si el interés es recíproco o si Nicole prefiera disfrutar un tiempo de su soltería.

¿Quién es Paul Salem?

Reportes señalan que el ejecutivo es presidente de la junta directiva de MGM Resorts International desde 2020. El grupo empresarial tiene sede en Paradise, Nevada, y posee y gestiona una amplia cartera de hoteles de lujo y grandes espectáculos dentro y fuera de Estados Unidos.

"Solo en la ciudad de los casinos, es propietario de los icónicos Bellagio y Mandalay Bay, junto con otros de alta gama como el Aria o el Vdara. Complejos turísticos en monumentales edificios donde tienen restaurantes de Estrellas Michelin, enormes piscinas y servicio de spa, además de atracciones y shows en vivo del Cirque du Soleil o de artistas residentes de la talla de Lady Gaga y Bruno Mars", reseña ¡HOLA!.

Salem es cinco años mayor que Nicole, y al igual que la actriz está divorciado y tiene cuatro hijas.