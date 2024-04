Niña Pastori hace "Camino" para traer su flamenco a Florida

NIÑA PASTORI-cortesía-DarioVazquez-ALTA.jpg La cantaora de flamenco Niña Pastori. Cortesía/Darío Vázquez

¿Cómo te preparas para reencontrarte con tu público de Miami y Orlando?

Deseando reencontrarme (con Florida) porque hace mucho que no voy y tengo muchas ganas, la verdad, de volver y de retomar un poquito todo lo que dejé ahí aparcado hace unos cuantos años... deseando todos (de estar ahí).

Tenemos muy buen sabor de boca ahora que estuvimos en México e hicimos un par de shows y la verdad es que estuvieron súper bonitos. Hemos disfrutado muchísimo con el público mexicano porque nos ha dado mucho cariño y muchas ganas para seguir.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Pastori (@npastorioficial)

¿Qué nos puedes adelantar del repertorio que ofrecerás?

Será un repertorio muy bonito, un repertorio con el disco de Camino que nos ha dado muchas satisfacciones y que estamos muy felices de cómo ha ido todo. Por otro lado, haremos un repaso por toda mi trayectoria como los grandes éxitos.

Creo que habrá un repertorio muy bonito, montado con una banda estupenda de músicos maravillosos, de música totalmente en directo, que creo que la gente está agradeciendo mucho en estos tiempos que corren con llevar música en directo, en vivo, orgánica.

¿Habrá artistas invitados?

Bueno, nunca se sabe qué pueda surgir de repente. Al final, las colaboraciones y hacer algo (como esto) a veces pueden salir de un momento para otro.

Probablemente haya alguna sorpresa. Como te digo, nunca se sabe con qué nos podemos encontrar por ahí y coincidir.

Ojalá que se dé algo bonito porque muchas veces en las colaboraciones surgen cosas bonitas y son momentos que se crean especiales en la música a la hora de compartir.

¿Qué ha sumado este Camino en la vida artística de Niña Pastori?

Ha sido un disco que empezó con muchas trabas, porque comenzó (la preproducción) justo en la pandemia cuando comenzamos a preparar el repertorio, a componer y a crear un poco todo; de repente surgió lo del COVID... estuvimos unos meses descuadrados porque era imposible concentrarte.

Es un disco con el que también quería transmitir mucha alegría, que es algo que creo que me caracteriza dentro del flamenco donde siempre hemos intentado aportar cantos rítmicos, alegres; entonces, era como muy difícil expresar todo eso con lo que estábamos viviendo. Estuvimos un tiempo buscando las formas. Pero luego retomamos y al final empezaron a salir otras cosas, evidentemente, por lo que estábamos viviendo. Ha sido un álbum que me ha dado muchas satisfacciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Aquí en España hemos hecho muchos conciertos y todos han funcionado súper bien. Hoy, precisamente, he recibido el Latin Grammy físicamente en casa y muy contenta porque (la gala) fue en Sevilla; fue algo súper bonito y gratificante. Fue todo un orgullo poder tener a tantos latinos aquí, a tanta gente de Estados Unidos poder tenerlos acá en nuestra casa, como quien dice, en Andalucía. El clima fue súper bonito, la verdad, porque siempre lo hemos vivido en Las Vegas; por los menos yo, las veces que he estado nominada lo he vivido desde esa ciudad y evidentemente es un espectáculo muy grande... así que vivirlo aquí en España ha sido como otra historia. Yo, además, tengo a Sevilla a una hora del puerto de mi casa. Saber que tenía a toda mi gente viendo como mis padres, mis hermanos mis amigos, la gente que me quiere, fue muy bonito.

Comentas que Camino nació en pandemia, ¿cómo describes la experiencia de regresar a los escenarios con esta gira?

Fue una oxigenación total porque al final es nuestra vía de escape a nivel psicológico, personal (por el hecho) de cómo te desahogas, te expresas. Al final es el arte que uno hace y en mi caso a través de mi voz, que es lo que tengo.

Fue bonito volver y cantar. Al principio cuando veía a la gente con las mascarillas era como surrealista, como una pesadilla, pero a la vez bonito volver... y bueno yo creo que ya este tema está olvidado porque como españoles y latinos somos gente -creo, que por lo general- con un espíritu alegre, que nos echamos las cosas a la espalda y borrón y cuenta nueva, lo que pasó pasó y lo pasado, pasado está, como decía mi abuela (risas). Ahora estamos en otra: a vivir el presente y a disfrutar de todo lo bueno que nos espera, si Dios quiere.

El disco recibió el Latin Grammy a Mejor álbum de música flamenca, ¿qué representa este quinto gramófono en tu carrera?

Que ya quiero el sexto, que ya quiero más (risas)... es broma.

Es algo muy bonito que al final es el máximo galardón al que podemos aspirar en la música. Me siento súper orgullosa porque a un tipo de música que no es de grandes masas, porque el flamenco es de minorías, y estar reconocida dentro de este género, que es tan complicado y difícil, me hace doblemente feliz. Así que por supuesto que quiero más, que quiero llenar la vitrina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Pastori (@npastorioficial)

Ya son 25 años de trayectoria, cinco Latin Grammy, giras a lleno, ¿qué falta por cumplir?

Yo creo que muchas cosas porque el tipo de música que yo hago creo que me permite investigar y seguir probando, haciendo, mezclando. El flamenco es una música muy amplia, aunque sea una música de minorías, a nivel musical es muy rica y se puede fusionar con otros estilos, hacer muchas cosas. Creo que me queda mucho por investigar, por hacer, por probar y por fusionar, si Dios quiere.

Tras el tour, ¿cuál es el proyecto que sigue?

Ya estamos en mente con varias cositas en la cabeza, que -a mi equipo y a mí- nos tienen con muchas ganas e ilusión. No las puedo comentar todavía, hasta que no estén hechas, pero siempre hay en mente hacer nuevos proyectos. Sobre todo tengo presente en mi cabeza salir de España.

Ahora que mis hijas están más mayores: mis Pastora tiene 15 años, mi Mariquilla tiene 11, ya tengo prácticamente a dos muchachitas, y ya me siento con más libertad en ese sentido (de la maternidad) porque las niñas están más grandes; por lo que siento que me puedo ir más tiempo fuera de casa... y no sé, me siento con esa energía de abrir un poco más el campo.

¿El público de Florida es...?

Es un público que estoy deseando y espero que sea un público maravilloso porque sé que me escribe mucha gente por privado que está deseando que vayamos. Me dicen: 'Niña, que tengo los boletos para verte'. La verdad es que tengo muchísimas ganar de presentarme.

Estuve en Miami hace un gran tiempo como en 2007, 2008, que hice algunos shows en lugares pequeños y no he vuelto, así que prácticamente voy por primera vez.

En Nueva York no he estado nunca; en Washington, tampoco; en Orlando, tampoco. También estaremos Puerto Rico... así que será prácticamente mi primera vez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Pastori (@npastorioficial)

Fechas de Camino en Estados Unidos:

25 de abril: Nueva York - The Town Hall.

26 de abril: Washington - Lincoln Theatre.

4 de mayo: Miami - James L. Knight Center.

5 de mayo: Orlando - Steinmetz Hall.