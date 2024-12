Ninel Conde responde a quienes critican su cambio físico

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde (@ninelconde)

"Si tu pregunta es por qué pienso yo que hay tanto hate, no nada más para mí, sino en general, pues es porque hay falta de amor, falta de autoestima, de valores, de paz, falta de Dios en nuestros corazones. Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, así no lo conozcas, así te haya hecho algo malo, es el bien. Si tú quieres hablar cosas negativas para alguien es porque te falta amor".

Aunque Rivera quiso conocer cómo las críticas podrían afectarle, Ninel insistió en que no quería hablar al respecto.

"No me interesa hablar del tema porque es algo que contamina mis emociones y yo estoy tratando de cuidar mi entorno. Y a quién no le guste lo que ve en mis redes, que me deje de seguir y ya se acabó el problema".

Embed

En el segmento, Ninel también habló sobre el regalo que su hijo pidió para Navidad y agradeció a Dios por la familia que le ha dado. En este sentido, señaló que espera pasar las fiestas navideñas con sus seres queridos.

"Estar con mis seres queridos pasar unas fiestas en armonía, en paz, en amor. Estoy ahorita en una transición muy importante a nivel personal, pues me estoy mudando de casa".