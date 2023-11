Nintendo anuncia película "Zelda" tras éxito de "Mario"

LOS ÁNGELES.- Nintendo está desarrollando una película basada en su exitosa franquicia The Legend of Zelda, anunció el gigante japonés de los videojuegos, en un intento por seguir capitalizando el éxito de taquilla que tuvo Super Mario Bros.

El legendario diseñador de Nintendo, Shigeru Miyamoto, quien creó las franquicias de juegos Super Mario Bros y Zelda y participó en la exitosa película del fontanero bigotudo, también regresa para producir la película de Zelda.

Producción de la película de Nintendo

"He estado trabajando en la película de live-action de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad-san, quien ha producido muchas películas de gran éxito", escribió Miyamoto en las redes sociales de Nintendo.

"Le pedí a Avi-san que produjera esta película conmigo y ahora hemos comenzado oficialmente el desarrollo con la propia Nintendo muy involucrada en la producción", añadió.

El gigante japonés de Hollywood Sony Pictures cofinanciará y distribuirá la película en los cines.

El regreso a la pantalla grande de The Super Mario Bros: la película -tras un intento que fracasó estrepitosamente en 1993- fue un enorme éxito, al recaudar 1.360 millones de dólares en el mundo, siendo la segunda mayor taquilla del año solo superada por Barbie.

Aún no se han anunciado detalles sobre la fecha de lanzamiento, de la trama ni del reparto de Zelda.

La franquicia de videojuegos de Zelda comenzó en 1986, incluye más de una docena de títulos y ha vendido más de 150 millones de copias.

Las acciones de Nintendo subieron un 6% en las primeras operaciones del miércoles, tras el anuncio de Zelda y los resultados trimestrales de la compañía del día anterior.

FUENTE: AFP