Nodal reacciona a las críticas por no compartir fotos del cumpleaños de Inti

MIAMI.- Mientras Cazzu compartía fotografías del primer cumpleaños de Inti , Christian Nodal no lo hizo. Si bien está claro que el intérprete de Adiós amor sí estuvo en la fiesta de cumpleaños de la pequeña, los internautas criticaron que no dedicara una publicación en redes sociales a su primogénita.

“Ya andan con que, ‘porqué no subo foto de mi hija en su cumpleaños, que porque no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales’, que ‘qué mal esto’, que ‘qué mal lo otro’”, comentó en un video que publicó en las historias de Instagram.

“Soy bien consciente de cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘¡ah, no! que este güey no quiere pagar manutención. ¡Ah no, que negoció con un juez!’. Hablan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos”.

Proteger a su hija

Nodal aseveró que no está interesado en cumplir con los deseos de todas las personas, pues está consciente de que cualquiera que sea la publicación que haga siempre habrán quienes lo critiquen y señalen con el fin de crear polémica.

Y resaltó que no quiere exponer a su hija a los comentarios mal intencionados de algunos.

"Un post, así sea con todo el corazón, así se haga con la mejor energía, se hace un mierdero en los cometarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso?, yo no quiero. Si los demás lo hacen, está bien; yo no tengo estómago para eso".

En este sentido resaltó que lo que sí desea es cosechar recuerdos con Inti y que en el futuro ella pueda ver en sus álbumes de fotos que él siempre estuvo presente.

“Creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre, que siempre intenta estar ahí para ella, y que vuela, 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. No entiendo por que debería de publicar fotos o videos, es una bebé”.

Por último, solicitó que se respeten sus decisiones.

"Lo importante es que entienda que su papi debe de trabajar para se sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Que no le falte nada. Creo que ahí está el amor, no en un post”, mencionó. “Hay un límite, no se metan en estas cosas. Si creen todo lo que pasa en redes, es su problema, no el mío”.