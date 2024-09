Pepe Aguilar revela quién pagó la boda de Christian Nodal y Ángela

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficial)

El intérprete de Prometiste fue cuestionado sobre si cumplió con la tradición que establece que el padre de la novia es quien corre con los gastos de una boda.

- "¿Su merced pagó el matrimonio?", le preguntó una locutora.

- "¡Pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente", respondió con humor.

Seguidamente, le consultaron si Nodal se había ofrecido a ayudarle económicamente, a lo que Aguilar agregó: "¿Qué crees? Mi yerno no me dijo, 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?", dijo entre risas.



Pepe aclaró que se trataba de un chiste y Christian es un joven amable.

¿Cuánto costó?

Por último, la locutora quiso conocer el monto de la celebración, por lo que Aguilar, una vez más en tono jocoso, le rogó que no le hiciera recordar las facturas que pagó.



"No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila. No me recuerdes esas cosas", comentó.

La única cifra que dio fue la de sus seguidores de Instagram, la cual aumentó dos millones luego del matrimonio de los exponentes del género regional mexicano. "¡Le voy a decir a mi hijo que se case rápidamente para tener otros dos millones y que siga subiendo!", expresó.

Aunque la conversación transcurrió entre bromas, Aguilar confesó que pagó encantado por la celebración del amor de su hija y yerno.

La dinastía Aguilar se encuentra en Colombia a propósito de la promoción de la presentación Los Aguilar en Concierto, la cual se llevará a cabo el 25 de octubre.