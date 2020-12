Noel Mirabal, de la Guardia Costera al éxito en la actuación

El casting

“El email decía que tenía una audición a las 7 de la mañana en Atlanta al día siguiente. No puedo explicar lo que me pasó después de leer ese correo electrónico, pero agarré una mochila, me puse ropa interior y calcetines, tuve una discusión con mi esposa y manejé 12 horas seguidas para llegar a tiempo”, relató Mirabal a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Era una prueba de tres días en una especie de campo de entrenamiento. “Corríamos con rifles de plástico, haciendo ejercicio, ese tipo de cosas. Dormí tres días en mi auto, me bañé y me lavé los dientes en los gimnasios después de comprar un pase diario, y al tercer día obtuve el papel. Fue realmente surrealista, y a partir de ese momento tuve fiebre por actuar”, recordó el joven.

“De ahí en adelante, nunca miré atrás. Nunca supe que me encantaría actuar tanto como lo hago. Es mi pasión y estoy increíblemente agradecido por cada oportunidad y ayuda que he recibido en mi viaje”, destacó Mirabal.

Con la perseverancia que lo define, y con un enorme respeto por la actuación, comenzó a prepararse como actor y obtuvo dos asociados en el Miami Dade College, uno en Drama y otro en Justicia Criminal. Se siguió superando en otros cursos y comenzaron a llegar las oportunidades dentro de la actuación.

Basta revisar la variedad de trabajos que ha hecho para notar lo versátil que es. Su estilo de actuación parte de lo natural de la soltura, y de una capacidad innata para el humor. Noel Mirabal pasa de un rostro bonachón a un tipo duro cuando el personaje lo requiere. En esos amplios registros se mueve, además de su facilidad para actuar tanto en inglés como en español.

Desde su simpático Joelito Sánchez en la serie de comedia Hialeah, pasando por el detective Luis en la serie de televisión Grave Mysteries, de Discovery, hasta un sinnúmero de comerciales que completan su experiencia actoral, Noel Mirabal hace gala de sus destrezas y defiende a toda costa su profesión. Entre sus trabajos más recientes, destaca su papel de Julio Jefe, un hombre de negocios, en la película Pan American, dirigida por Andrew Burton, y que tuvo parte de su rodaje en Miami.

Collage trabajos del actor Noel Mirabal- dic 2020 Collage con algunos de los trabajos del actor Noel Mirabal. Capturas de pantalla/Página oficial del actor

Ante los retos de ser actor en estos tiempos, dijo estar “de acuerdo en que ganarse la vida únicamente actuando puede ser difícil al principio, como cualquier emprendimiento. Pero con tiempo, sacrificio e inversión en uno mismo, es posible”.

Asimismo, resaltó a quienes le han apoyado a lo largo de su viaje: su esposa Yeisel y sus hijos Ariana, Damian y Leandra Mirabal. “Mi esposa y mis hijos son fuertes. Cuidan del hogar y se protegen mutuamente cuando estoy fuera. Esa sensación de seguridad cuando salgo a trabajar me ayuda a concentrarme enormemente en lo que tengo que lograr”.

“Mi madre Marta, mi tía Sonia Correa, mi abuela Susana Mirabal y mis suegros Ricardo y Rosa Ramírez también son un apoyo increíble. Siempre están ahí cuando mi familia inmediata necesita apoyo. Soy un verdadero creyente de que el trabajo en equipo hace que el sueño funcione”, afirmó.

“Siempre estoy muy agradecido por todas y cada una de las oportunidades que se me brindan, incluida esta ahora”, agregó Mirabal, que además de la gratitud, pone en práctica lo que aprendió de su abuelo materno.

Las raíces, el abuelo

Noel, cuyos padres nacieron en Bauta, Cuba, lleva el apellido de su abuelo materno, Ernesto Mirabal, no solo por la conexión con quien “siempre será mi figura paterna”, sino porque su padre “entraba y salía esporádicamente” de su vida.

Como reconoció, su abuelo “fue y ha sido siempre el patriarca de la familia. Era el supervisor de los repartidores de leche de su zona. Cuando el régimen de Castro comenzó a tomar el control, mi abuelo se convirtió en un traficante de armas para los rebeldes. Escondía las armas en su camión de reparto de leche, las traía a casa y mi abuela cosía las armas dentro de las almohadas, para luego entregarlas sin ser detectado”.

Noel Mirabal y su abuelo actor- dic 2020 De izquierda a derecha, Ernesto y Noel Mirabal, cuando tenían alrededor de 25 años de edad, donde se nota el parecido entre abuelo y nieto. Cortesía/ Noel Mirabal

“Por lo que recuerdo de sus historias, él salía y cortaba la electricidad a los campos del régimen de Castro. Eventualmente cuando la resistencia perdió y todo había terminado, sentía que no tenía más remedio que irse por la seguridad de su familia, por lo que se sumaron a la salida por el Mariel”, detalló Mirabal sobre la decisión de sus abuelos y sus padres.

En ese momento ya teníamos familiares en Nueva York, que es donde mi familia fue a establecerse después de salir de Miami. Poco después de llegar a Nueva York, mi madre me tuvo el 1 de noviembre de 1985, en Queens”.

Su familia regresó a Miami, donde Noel pasó su niñez y eventualmente se fue a vivir con sus abuelos maternos en Homestead. “Mi abuelo no era un hombre grande, por así decirlo, en estatura, pero en el fondo era un gigante”, comentó el actor, y añadió: “Era camionero y se despertaba todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar y, para ser honesto, no creo haberlo escuchado nunca decir que estaba cansado”.

“Estoy feliz de que mis hijos hayan tenido el privilegio de conocerlo antes de su fallecimiento. Trabajó todo el tiempo hasta el mes anterior a su fallecimiento”, relató Mirabal, quien aprendió que “el trabajo duro siempre te llevará a tu destino”.

“Le prometí a él y a mí mismo que haría algo con nuestro apellido, que no dejaría que los sacrificios que hizo por mí fueran en vano”, señaló. Para Mirabal, su abuelo “es un héroe, y cuando mucha gente huyó de Cuba por miedo, él se quedó y luchó por lo que creía, y ahora me toca a mí luchar”.

Por eso espera que “desde donde esté, sepa que estoy haciendo todo lo posible para que se sienta orgulloso. Te amo, pipo. Te extraño”.

@GrethelDelgado_

gdelgado@diariolasamericas.com