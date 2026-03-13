Noreste de Brasil vibra de orgullo por nominación de "El agente secreto" al Óscar

RECIFE.- Recorridos turísticos por las locaciones, grandes ventas de una camiseta que usa el protagonista, auge de visitas a un edificio histórico. La ciudad de Recife, donde transcurre "El agente secreto", vive una euforia y orgullo inéditos gracias al éxito del filme brasileño que compite por varios Óscar.

Ambientada en 1977 durante la dictadura militar, la película mezcla suspenso, humor negro y realismo mágico. Sigue a un profesor universitario acechado por sicarios en un entorno cargado de leyendas locales y tensión política.

Premiada en todo el mundo, el domingo podría coronarse en la meca del cine como mejor película, mejor película internacional, mejor actor para Wagner Moura y mejor reparto.

Para el nordeste brasileño, una región relegada, lo que está en juego va más allá.

"Históricamente, la producción audiovisual de Brasil siempre estuvo concentrada en el sudeste, en Rio y Sao Paulo. Es muy interesante que el pedestal y el micrófono sean llevados para otro lugar", dijo a la AFP su director Kleber Mendonça Filho, oriundo de Recife.

"El agente secreto" muestra una urbe que, sin negar su faceta folclórica, es también cosmopolita, intelectual, con su imponente arquitectura brutalista, un patrimonio poco conocido fuera e incluso dentro del país.

Para el historiador Durval Muniz de Albuquerque Junior, el filme tiene una "importancia enorme" porque desmonta "una imagen estereotipada del Nordeste", como un lugar "caricaturizado, inferior, atrasado y tradicional", reproducida sobre todo por la televisión, explica a la AFP.

Muniz celebra que Mendonça Filho y otros cineastas del estado de Pernambuco, cuya capital es Recife, "estén comprometidos en cuestionar ese imaginario".

Tour cinematográfico

Apenas salió de ver el filme en el cine, el guía turístico Roderick Jordão decidió crear un recorrido por las locaciones donde se rodó.

La película "puso a Recife en una vitrina que ninguna campaña del gobierno hubiera logrado", afirma mientras conduce a un grupo por el antiguo cine São Luiz, el barrio Boa Vista y el tradicional Ginásio Pernambucano.

"Hay una gran demanda de personas de otros estados" de Brasil.

Como Tomás Santa Rosa, actor de 22 años, que viajó desde Rio para conocer Recife entusiasmado por el filme.

"Generalmente es al revés, el artista del nordeste tiene que irse al sudeste para trabajar, para consumir cultura de referencia. Tener ese eje invertido es una emoción muy grande", reflexiona.

El Ginásio Pernambucano, una escuela bicentenaria que en la cinta funge de Registro Civil, ahora recibe visitantes a diario. La cinta tuvo una "repercusión enorme", cuenta su director, Antonio Rosa.

Piernas peludas, camisetas

El orgullo colectivo explotó en el carnaval de febrero: cabinas telefónicas amarillas como las del filme y muñecos gigantes de Moura y Mendonça invadieron las calles de la ciudad de Olinda, vecina de Recife.

También "pernas cabeludas", que evocan una famosa leyenda urbana local sobre una pierna humana peluda que ataca a personas en calles oscuras. En "El agente secreto" aparece para castigar el desparpajo sexual en una plaza, algo interpretado como una metáfora de la represión militar.

"¡Es increíble que un buen filme pernambucano esté aspirando al Óscar! Estamos viviendo la historia mientras sucede", celebró durante el carnaval Matheus Vitoriano, editor de video de 25 años.

Como él, muchos en Brasil visten ahora la camiseta amarilla y negra de la Pitombeira, una agrupación carnavalesca que la usó en plena dictadura. La prenda se volvió objeto de culto después de que Moura apareciera con ella en la cinta.

"La idea era crear un diseño diferente para este año, pero debido a la película tuvimos que cambiar" y producir el modelo antiguo, cuenta Erivelton Martins Torres, miembro del grupo que atiende un puesto callejero.

Torres dice que han vendido unas 30.000 camisetas, muchas para Estados Unidos y Europa.

Leandro Castro, creador de los tradicionales muñecos gigantes del carnaval de Olinda, no dudó en homenajear a Moura y Mendonça. "Están colocando de nuevo el cine brasileño en el nivel donde alguna vez estuvo", afirma.