Bienvenido Teatro Miami

El actor Mijaíl Mulkay se ha ganado desde siempre el cariño y el respeto del público y ha asumido ahora un nuevo desafío profesional en su vida. En este sueño lo acompaña su esposa, la también talentosa artista Olga Thomas. Y para bien de Hialeah, la ciudad con más cubanos en el mundo fuera de Cuba, este nuevo proyecto, llamado Teatro Miami, tiene su sede en esta localidad.

A Mijaíl y a Olga los conocí en Mega TV, uno de los muchos sitios en los que he trabajado en Miami, y fue una sorpresa de esas que reconfortan el alma, descubrir la clase de hombre que Mijaíl es en un espacio de trabajo y en esta industria, donde el ego, la competitividad y muchas otras cosas laceran a veces las relaciones humanas. La vida me permitió compartir con él momentos del diario vivir y descubrir que es un tipo humano, cercano, creativo, sin ganas de malograr a nadie y sin miedo a decir la verdad, incluso cuando esa verdad ponga en riesgo un contrato de trabajo y «sus frijoles» como decimos los cubanos. Y un paréntesis aparte, en este mismo canal de TV y en el mismo equipo descubrí artistas con estas mismas cualidades como Pillín, Gustavo Ríos, Ramón Fernández-Larrea, Jean Michel Fernández y María Karla Rivero, estos últimos hoy mucho más conocidos por su programa en Youtube «La casa de Maka».

Pero retomando el ritmo de este comentario, porque este comentario va de eso: de invitarlos a visitar Teatro Miami, este nuevo espacio de entretenimiento ubicado en la 7265 NW y la 74 St, entre Medley y Hialeah, un lugar que usted debe conocer cuanto antes. Y las razones sobran: un teatro nuevo, con un espacio físico bien concebido para que esa «cuarta pared» casi no exista, con un ambiente moderno y funcional, que nos permite disfrutar en el mismo edificio de una buena obra de teatro y luego de un espacio acogedor para escuchar buena música en vivo y tomar algunos aperitivos…porque todo eso y más es en definición Teatro Miami.

Y si además resulta que la puesta en escena de una obra como «Mi vida for rent» es divertida, con un tema de actualidad que nos importa a todos en Miami y si también está excelentemente representada por actores jóvenes y talentosos como Cris Gómez y Omar Rolando, pues entonces este emprendimiento familiar -como se dice ahora- tiene todas las cartas para triunfar y convertirse en esos lugares a los que la gente siempre desea volver cuando quiera ocio, cultura y buen ambiente y todo en el mismo sitio. Porque para rematar la oferta, su ticket por esta visita al teatro viene acompañado de una oportunidad única, divertida y llena de buena energía musical con actuaciones en vivo de músicos como Jeremías Lawson, la propia Olgua Thomas y los actores de la obra, Cris Gómez y Omar Rolando.

Sorprende y mucho ver a Mijaíl y a Olga no solo dirigiendo la parte teatral, sino además sirviendo las copas y comida a sus invitados con todo el amor y la simpatía del mundo, moviéndose en el piano- bar de esa especie de mezanine con el desparpajo y la soltura que igual muestra sobre el escenario un grande de la actuación de Cuba como es Mijaíl Mulkay.

A usted solo le falta ir cualquier viernes, sábado o domingo y estoy segura de que luego de esa visita, Miami Teatro quedará anotado en su agenda de esos lugares imprescindibles en la noche de la ciudad. Y desde aquí y desde ya, a Mijaíl Mulkay y a Olga Thomas, los buenos deseos para que este espacio prospere, se llene de espectadores y que sus funciones cuelguen siempre el cartel de TODO VENDIDO. Éxitos y mucha m…a.

Maite Rodríguez

Periodista de Actualidad Radio y del programa Cuba y su historia, canal 17 WLRN.