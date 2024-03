Novel cantante chileno se abre paso en la música

Además de escucharse en su Chile natal, su música ya llegó a México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y España.

“Tuyo es una canción que habla de amor. En mis canciones hablo de las aristas en el amor, del amor de pareja, del desamor, de pérdidas. También hice un tema sobre la infidelidad. Le escribí un tema a mi papá que falleció hace algunos años. Ahora estoy de gira por EEUU, pero también estuve en Suramérica promocionando la canción. Es un tema muy bonito, que es parte de la banda sonora de una serie que ahora es muy popular en Chile”, dijo Siven en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Cada canción tiene algo que me ha sucedido o que he visto muy de cerca a través de amistades o familiares, pero principalmente son historias mías. Tuyo habla de un momento en el que estoy dispuesto a amar”, agregó sobre el tema que forma parte de su álbum debut, Sin ti.

El trabajo en el estudio de grabación continúa en busca de una segunda producción discográfica.

“Estamos próximos a componer y grabar acá en Miami. Estoy súper contento, porque mi próximo lanzamiento será de la mano de grandes compositores, que han trabajado hits de Enrique Iglesia y Wisin y Yandel. El primer disco hablaba mucho del amor. Y para el segundo veremos lo que podemos armar con los compositores. Pero estoy feliz de hacer música nueva y lo que más me llena es enviar mensajes bonitos de amor a través de mis canciones”, adelantó.

Todo por ella

Siven se aferró a su gran pasión cuando un cáncer le arrebató a su padre. El joven, que había seguido los pasos del hombre más importante en su vida, superó una profunda depresión y fue entonces que eligió la música, dejando atrás la Ingeniería.

“Estaba en un momento súper bueno en mi vida. Soy ingeniero de profesión. La música siempre estaba conmigo, pero era un hobby (pasatiempo). Yo tenía bandas musicales, era vocalista. De un memento a otro, a mi papá le da un cáncer fulminante, a los 50 años. Y en unos meses fallece. A mí me dio muy duro. Yo era hijo único, él era mi mejor amigo. Entré en depresión, fue una caída muy fuerte en mi vida, que me hizo replantearme muchas cosas”, recordó.

“Me replanteé la vida. Y suena a cliché, pero me di cuenta de que es muy corta. Entonces, decidí trabajar un par de meses más y luego renuncié, vendí todo, y me fui a viajar para reencontrarme. Pero estando en Londres llegó la pandemia. Fue súper complicado; tuve que regresar a Chile y estaba sin trabajo, así que empecé a gastarme los ahorros. Viví una situación muy negra, entre un duelo y la pandemia. Fue un momento de mucha reflexión. Y fue ahí donde decidí estar en la música”, agregó.

Ser artista era un sueño que albergaba desde niño. Hoy agradece no haber desistido y reconoce que, tal vez, haya sido la muerte de su padre lo que lo puso en el camino correcto.

“Desde chico siempre soñé con ser artista. Y era algo que no había concretado. Ser un artista profesional de tomo y lomo era algo que tenía pendiente, porque lo que hacía antes con mis bandas no era una carrera como tal. Así que hace un año y medio renuncié a todo, colgué mi terno y decidí embarcarme por completo en este proyecto musical”, reiteró.

“Y como cantante emergente han sucedió cosas muy lindas. Soy parte de la principal teleserie que está sonando en Chile, que salió la mejor de Iberoamérica. Estuve abriendo el show de Carlos Vives en Chile. Y creo que la partida de mi papá me dio la llave, fue el comienzo para cumplir este sueño. Él también era ingeniero y de alguna forma se cortó ese ciclo en mi vida. Su partida fue un punto de quiebre que me hizo tomar la decisión de dejar la Ingeniería y dedicarme a la música”.

Aunque ya no se dedica a la Ingeniería, haberla estudiado le sirve de mucho en esta nueva etapa.

“Amo la Ingeniería y estoy aplicando todo lo que sé como ingeniero en mi carrera en la música. Estoy muy metido en el proyecto. Produzco mis videoclips, me gusta mucho aplicar lo que aprendí en la universidad y en mi experiencia laboral. La música ha sido un refugio. Estoy sumamente feliz y me siento muy agradecido por esta oportunidad, porque mucha gente no tiene la posibilidad de hacer lo que realmente ama de corazón. Y me siento muy afortunado de haber salido de esa zona de confort”, aseguró.

“Y se requiere mucha disciplina, mucho enfoque. Esto es un vaivén de emociones. Estaba en una zona de confort donde tenía un sueldo, estaba muy bien económicamente y renuncié a todo por este sueño. Salir de esa zona de confort fue súper fuerte, porque tuve que cambiar mi estilo de vida, renunciar a ciertas cosas y apretarme económicamente, porque estoy destinando todo lo que tengo a este proyecto”.

El nombre artístico de Pablo Aníbal Toledo Canahan surgió justamente de su despertar espiritual provocado por la pérdida de su padre. El joven también se inspiró en su paso por Alemania.

“En el memento triste cuando mi papá fallece, que regresé a Chile en la pandemia, tuve una bonita conexión espiritual. Yo estaba muy mal y logré salir adelante. Logré conectarme con mi papá y con Dios. Y, de alguna forma, volví a sonreír por este anhelo. Entonces en honor a Dios le regalé este nombre (Siven), porque significa siete fonéticamente en alemán y siete es el número perfecto, es sagrado en la Biblia”, explicó.

“Estuve dos veces en Alemania, primero por el colegio en esos típicos intercambios. Y la segunda vez me gané una beca y fui a estudiar allá en la universidad. Es muy lindo poder ahora darme cuenta de que todas esas experiencias ya tienen un sentido, porque a mí siempre me ha gustado rodearme de otras culturas. Y hoy me está tocando eso con la música. Me considero muy nómade. No me aferro a lo material, sino a la experiencia”.