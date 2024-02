Cantante Veruska Verdú: "Debo defender mis raíces"

Pocos son los jóvenes cantantes que se inclinan por el bolero y la salsa, ¿cómo surgió el interés por estos géneros?

Desde niña, en casa siempre se escuchaba o se escucha la salsa de La Dimensión Latina hasta la Fania All-Stars, pasando por los boleros de José Feliciano, Joe Cuba y su Sexteto, José José, Rafael, Julio Jaramillo, entre otros.

Tuve la oportunidad de cantar música afrovenezolana con diversas agrupaciones como Ritual Negro, Grupo Cosecha, Freddy Madera y Sus Raíces, Caña de Miel. Tras ello, se me presentó la oportunidad de formar parte de la orquesta Simón Bolívar, donde interpreté música de nuestras raíces. Posteriormente, audicioné para la Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar y creo que ahí se consolido y explotó todo este gusto por nuestra música latino caribeña.

¿Cuántos años llevas viviendo en Lima y qué te ha enseñado la cultura peruana para implementar en tu música?

Llevo seis años viviendo en Lima y lo que me ha enseñado la cultura peruana es que debo defender mis raíces de la mejor forma en la que uno lo puede hacer, que es haciendo música, mostrándole a la gente los momentos maravillosos que nos pueden regalar las bellas artes de la música.

Este año te reencontrarás con tu país, Venezuela, ¿cómo te sientes al regresar a la nación Suramericana?

Me siento muy feliz y extremadamente contenta de poder estar en mi patria, en mi terruño querido. De poder sentir el calor de mi gente, de mi pueblo.

Poder presentarme en el Centro Cultural de Arte Moderno para expresar a través de la música mi amor y mi cariño, mi agradecimiento porque es lo que se merecen todos y cada de los que siempre han estado ahí para apoyarme a lo largo de mi carrera musical.

¿Qué verá el público en Regreso a mis raíces?

Verán a una Veruska que va a disfrutar al 100% este repertorio de salsa, de rumba, de bolero, de muchos sentimientos, mucha alegría.

La vamos a pasar muy bien y extremadamente chévere (bien) porque aparte nos va a acompañar una orquesta maravillosa con unos invitados increíbles, que han formado parte fundamental del crecimiento de mi carrera musical. Así que la vamos a pasar muy, muy, muy bien.

Al lograr el tercer lugar en La voz Perú 2022, ¿qué aplicarás de esta experiencia en tu concierto en Venezuela?

Después de haber vivido esta experiencia maravillosa en el programa La voz Perú, de estar allí viviendo y aprendiendo de la producción, de cómo se trabaja realmente todo este tema de producir un concierto, yo creo que van a ver a una Veruska muy conectada con su público porque creo que eso me enseñó esta edición de La voz 2022: de estar allí, pagadita a nuestro público porque gracias a él hoy podemos estar donde estamos.

Así que me lo voy a disfrutar como nunca. Será una experiencia inolvidable este reencuentro con mi público venezolano tan apreciado.

¿Cuáles son los próximos proyectos?

Terminar el álbum que consta de ocho temas, y que ya hemos grabado cuatro. También regresé a Venezuela para grabar el segundo videoclip, que lleva por nombre A la negrita, que justamente se va a estrenar el 8 de marzo en el concierto, que -una vez más- están todos cordialmente invitados porque con su apoyo vamos a seguir haciendo música, vamos a seguir presente dentro del público maravilloso.

Y a mediados de año voy a grabar un disco con Noel Schajris; esto es realmente un sueño hecho realidad.

¿Para Veruska, la salsa y el bolero son...?

Todo, absolutamente todo. Los que me quitan las penas y los dolores; los que me realzan y me hacen sentir la persona más bendecida del mundo.

Las entradas para el concierto Regreso a mis raíces se pueden adquirir en ccam.ticketmundo.com.