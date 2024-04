Entre el dolor y el orgullo, familia de joven fallecida recibe su diploma en Miami Dade College

“Tenemos emociones encontradas. Una por el dolor porque ella no estará recibiendo el diploma que tanto anhelaba, por el cual pasaba noches sin dormir, días de desvelo para llegar a su graduación (estalla en llanto) Ella me dijo que el día que fuera a morir quería hacerlo salvando vidas. Yo le dije piensa también en tu familia. El día antes de la tragedia había parado también a ayudar y aun con heridas volvió a hacerlo y fue cuando (se quiebra) murió” dijo Apalauza.

La familia de la joven cubanoamericana de 23 años recibió su título en seguridad nacional.

“Yo estoy destruido. La veía como mi gemela, yo hacía todo con ella. La muerte de mi hermana me dejó que ni siquiera me conozco. He tomado la decisión de hacerme policía en honor a ella” declara Emilio Pulido, hermano de la víctima.

“Estoy muy agradecida al MDC porque me demuestra el legado de mi hija” agregó Apalauza. Mientras la presidente del MDC Madeline Pumariega sostuvo que “Ella murió como una heroína. Para nosotros poder darle este momento a su mamá y sus hermanos de poder ver que ella logró completar su carrera, es muy emocionante y bien merecido”

Pulido perdió la vida trágicamente el 11 de febrero, cuando fue atropellada después de detenerse para ayudar a las víctimas de un accidente en la Interestatal 95 en Fort Lauderdale. Era una técnica de emergencias médicas que acababa de concluir su turno y se dirigía a casa en ese momento.

Al avistar dos vehículos que habían colisionado, se detuvo para ayudar a las víctimas. Trágicamente, mientras prestaba auxilio, uno de los automóviles involucrados en el accidente fue impactado por otros dos vehículos, resultando en el atropello fatal.

Pulido, quien completó el curso de cadetes de bomberos de Hialeah en 2019, trabajó como rescatista en Miami-Dade mientras asistía a la escuela.

Según informes de la Patrulla de Caminos de Florida, el incidente comenzó cuando el conductor de un Kia Forte rojo modelo 2019 chocó contra una mediana de concreto, bloqueando dos carriles centrales. Posteriormente, un Mercedes GLA250 2015 negro impactó el Kia.

Sin embargo, un Lexus IS300 negro 2023, conducido por un joven de 19 años, no logró frenar a tiempo y chocó contra la parte trasera de un Cadillac plateado de 2015, que a su vez arrolló a la joven que fue declarada muerta en el lugar del accidente, mientras que su compañero resultó gravemente herido.

Amigos y seres queridos han expresado su profundo pesar por la pérdida de Yanaisa Pulido, recordándola como una persona valiente y solidaria.