El verdadero reto de Miami-Dade es la corrupción sistémica, dice candidato a la alcaldía

En Cuba, estudió Ingeniería en Comunicaciones, fue profesor en la Academia Naval de la Marina e impartió Comunicación e Inteligencia a las tropas especiales.

Por sus desavenencias con el régimen, en 1994 fue encerrado en Cien y Aldabó, la sede del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), donde según afirmó, permaneció dos largos años, hasta ser liberado y enviado al exilio en Ecuador, por gestión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Además de actuar en 34 telenovelas, 19 películas y aproximadamente 500 obras de teatro, este conocido actor fue profesor en Miami-Dade College, en la Universidad San Francisco de Quito y en el Instituto Superior de Televisión en Guayaquil.

Política

No es la primera vez que Garín participa en unas elecciones. En 2018, aspiró infructuosamente a un escaño de la Comisión del condado, y en 2022, lo intentó con la Cámara de Representantes del Congreso Federal, sin éxito. “No son tropiezos, son escalones que te proyectan a otra dimensión, no solo en conocimiento, sino también en responsabilidad”, sostuvo Garín y añadió: “llevábamos mucho tiempo tratando de cambiar el rumbo equivocado de la política en el Condado y la corrupción sistémica”.

Según el candidato, el Condado apenas puede mostrar sus obras públicas, los rascacielos son privados, todo lo que se ha desarrollado son inversiones privadas, tanto en Coral Gables, Coconut Grove o en Brickell. “Nosotros, el pueblo, somos quienes gobernamos, sin embargo, nos han relegado a vivir como ciudadanos de segunda clase”.

Batalla ideológica

Garín creó un plan de gobierno de diez puntos. No le gusta el término programa electoral porque, según afirmó, los programas se olvidan una vez pasadas las elecciones. Uno de los puntos de su plan se centra en la batalla ideológica, que garantice el poder de los padres sobre los hijos, se oponga al adoctrinamiento político, racial y sexual.

“Estamos siendo constantemente atacados por la ideologización de los niños. Se utiliza la ideología LGBTQ+ o la raza y el aborto como arma política para dividir a la sociedad”, advirtió.

Sostuvo que se opone a lo que denominó Marxismo Cultural, “que viola la mente humana para inducir a una falta de ideología y principios que les facilite debilitar los valores de la sociedad”.

Para responder a todas estas amenazas, Garín apelaría al liderazgo. “El alcalde del condado, investido por el voto del pueblo, debería recurrir a cualquier instancia de gobierno para eliminar los programas de inducción sexual en las escuelas, los clubes satánicos, los clubes LGBTQ+, que se permiten como actividades extracurriculares, nada tienen que ver con la educación. No se debería permitir esa segregación de los niños en víctimas y victimarios, basada en el color de su piel”, indicó el candidato a la alcaldía.

Retos

Entre los grandes retos de Miami-Dade, señaló el transporte, los impuestos y el costo de la vida. El presentador del programa radial Primera Enmienda de Radio Mundo, abogó por propiciar una regeneración urbana. “Tenemos que convertir a Miami-Dade en un núcleo urbano verdadero. Los habitantes del condado están esclavizados, viven para trabajar, para que se distraigan quienes vienen de afuera”.

Propone aumentar la densidad poblacional en determinadas zonas. Algo que “muchos políticos se oponen para mantener el control sobre el valor de las propiedades y del terreno. Pero eso nos impide desarrollar lugares que son vergonzosos que puedan existir aquí como Allapattah, Little Haiti o West Grove, donde uno entra y tiene la impresión de haber llegado al peor pueblo de América Latina. ¿Por qué no llega el capital ahí? Por culpa de nuestros políticos”, aseguró.

“La solución comienza con la voluntad de servicio, pero los políticos tienen voluntad de bolsillo”, dijo.

Auditoría necesaria

Para combatir lo que considera una corrupción sistémica, su mejor arma es solicitar una intervención del Gobierno federal para llevar a cabo una auditoría de los últimos 15 años de los gobiernos del condado. En este tiempo, afirma que “el Condado ha dilapidado 186.000 millones de dólares. La misma cantidad de dinero que le hemos regalado a Ucrania para hacer una guerra con cohetes y bombas. Sin embargo, aquí no tienes ni un centro turístico para la gente, los barrios están hechos pedazos, las calles no sirven, no hay servicios públicos decentes, la población no tiene acceso a servicios primarios de calidad, cuando hemos tenido el capital para hacerlo”.

“Tenemos un gobierno Condal que consume el 42% del presupuesto”. Un hecho que Garín califica de “centralismo democrático, para que no digan que aquí no existe socialismo”.

“Este gran aparato aglomera todos los poderes en contra del desarrollo capitalista”, afirmó el candidato y propuso reducir el tamaño del gobierno en un 30% y, a la vez, potenciar más el desarrollo de la pequeña y mediana empresa.

Cuestionó la gestión del condado a la hora de adjudicar obras importantes, como fue el polémico estadio de los Marlins. “Una construcción que costaba 346 millones de dólares y terminó costando 4.000 millones de dólares en bonos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién lo paga? El público de Miami-Dade con impuestos. Por cierto, el dueño de la franquicia de los Marlins aportó 120 millones y un año después, lo vendió en 1.200 millones, porque era un equipo con estadio. ¡Ahí hubo corrupción!”, sentenció.

Los seguros

Garín nuevamente, apeló al liderazgo de la alcaldía para impulsar políticas que favorezcan la reducción de los seguros. “Debemos reclamar al gobierno de Florida que haga algo con Citizen´s que se creó con el objetivo de que hubiera un tope para los seguros. El actor propone una licitación a nivel nacional “para que las aseguradoras del país vengan al condado y hagan ofertas. Eso sería genial, porque obligaría a las grandes compañías, que son las que pagan los lobbies, a bajar los precios”.

Es un robo

El actor asegura, no le perdona a la actual alcaldesa, Levine Cava, que haya pensado pedir 2.500 millones para emitir bonos, aunque después se haya retractado. “Retractarse no la hace mejor persona. Es un mal oficial público- dijo- y quería engañar al pueblo de Miami-Dade. Igual que los 200 millones en cámaras, en zonas escolares, que calificó de “robo”; el mismo calificativo utilizó respecto a los 130 millones de dólares en sobreprecio en los edificios que querían comprar, en referencia al acuerdo propuesto por Levine Cava para la compra del edificio de oficinas para el gobierno.

El candidato afirmó que hace años presentó un proyecto al Condado para eliminar las montañas de basura de la ciudad de Doral, reciclar la tierra, construir parques ecológicos, recoger la basura, procesarla y construir la nueva planta. Además, la empresa interesada le pagaría al condado por la gestión de la venta de la basura. Con este contrato, el Condado podría eliminar el impuesto de la basura y encima recibiría dinero por la comercialización. Aún no he recibido respuesta, no les interesa porque no ven dinero”.

En su plan de gobierno, Garín proyecta mejorar el transporte público de Miami-Dade con la participación de empresas privadas, apela a la reducción de los impuestos a la propiedad, la construcción de viviendas asequibles, así como desarrollar un proyecto para dignificar la vida de las personas mayores.

En su lucha por la alcaldía de Miami-Dade, Garín deberá enfrentarse el próximo agosto a la alcaldesa Levine Cava, al alcalde de Miami Lakes Manny Cid, al influencer Alex Otaola, a Miguel “el Skipper” Quintero y Eddy L. Rojas.

