Taylor Swift sorprende con un disco doble en "The Tortured Poets Department"

Previo a la medianoche, la artista compartió las primeras piezas del disco en Apple Music. Lo que muchos swifties no imaginaron es que a las 2:00 a.m. (hora de Miami) Swift develaría un trabajo adicional constituido por 15 canciones más y titulado TTPD: The Anthology.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

"The Tortured Poets Department es un álbum secreto DOBLE. Había escrito tanta poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirlo todo con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía... es todo tuyo", escribió en un post de Instagram.

El disco

La intérprete de 34 años plasma nuevamente en las 16 canciones que integran Tortured Poets Department una serie de profundas reflexiones sobre el desamor, nostalgia y la ira, a través de un ritmo suave.

Previo al lanzamiento, Taylor había explicado que el álbum es: "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue sensacional y doloroso a partes iguales".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

"Este periodo de la vida de la autora ya ha terminado, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada que vengar ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y después de reflexionar, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas. Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada", agregó.

El álbum también cuenta con importantes colaboraciones como el sencillo principal Fortnight, el cual fue grabado con Post Malone y cuyo videoclip se estrena este viernes a las 8:00 p.m.; mientras que Florida!!! fue grabada con Florence + The Machine.

Composiciones

Taylor recurrió a sus dos compositores y productores habituales: Jack Antonoff y Aaron Dessner, quienes son coautores de varias de las canciones que integran The Tortured Poets Department.

Igualmente, Swift también plasmó sus sentimientos como autora única de dos importantes canciones: My Boy Only Breaks His Favorite Toys y Who's Afraid of Little Old Me?.

Por su parte, Anthology incluirá canciones exclusivas, en su edición de vinilo, tituladas The Black Dog, The Albatross, The Bolter y The Manuscript.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Spotify informó que el undécimo álbum de Taylor se posicionó como el más preguardado en la historia de la plataforma.

"Fue realmente un salvavidas para mí. Solo las cosas por las que estaba pasando, las cosas sobre las que estaba escribiendo", dijo, "en cierto modo me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en la vida". Dichas palabras quedaron grabadas en videos de los fanáticos presentes en aquella cita y se hizo viral.