Novela "La viajera nocturna": el Holocausto, Cuba y una niña mestiza

Como indica la nota editorial, “cuatro generaciones de mujeres experimentan amores, pérdidas, guerras y esperanzas en una historia que va desde el surgimiento del nazismo en Alemania hasta la Revolución cubana y la caída del Muro de Berlín”. Este es el espacio temporal en el que Correa ha insertado sus personajes.

La sinopsis de La viajera nocturna segmenta el texto en tres etapas:

Berlín, 1931: La joven poeta Ally Keller da a luz a solas a Lilith, una niña mestiza. Mientras los Nazis ascienden al poder, Ally sabe que debe mantener a su bebé oculta para protegerla de la ideología de la raza aria promovida por Hitler. Pero a medida que Lilith crece, cada vez resulta más difícil protegerla... Hasta que un día Ally decide poner en marcha un plan desesperado para enviar a su hija a un lugar seguro al otro lado del océano.

La Habana, 1958: Lilith, ya adulta, conserva pocos recuerdos de su madre o de su infancia en Alemania y, aunque ahora está muy ilusionada con su futuro al lado de Martín, un piloto cubano con fuertes lazos con el gobierno de Fulgencio Batista, al estallar la Revolución se encuentra en una encrucijada junto a su hija recién nacida, Nadine.

Berlín, 1988: Nadine se ha convertido en una científica que se dedica a velar por la dignidad de quienes fueron asesinados por los Nazis. Sin embargo, lleva toda la vida sin afrontar la verdad sobre la historia de su familia. Será su hija, Luna, quien la animará a indagar sobre las decisiones que tomaron su madre y su abuela para asegurar su supervivencia. Además, Luna deberá aceptar una traición desconcertante que cambiará todo lo que creía saber sobre sus antepasados.

Como en las dos primeras novelas, aquí las mujeres son las protagonistas. Pero lo es, sobre todo, la historia, que pesa con un dolor constante, hilando las tres entregas de su trilogía dedicada a los sucesos del Saint Louis. Hay un notable interés del autor por mostrar una historia empolvada, poco conocida, y lo hace con una sensibilidad que logra transmitir al lector. Y no solo eso, más de uno se encontrará buscando información adicional sobre estos hechos tan interesantes como tristes.

Para Correa esta trilogía ha sido un trabajo de largo aliento. Como recuerda en las notas de agradecimiento al final de La viajera nocturna, si bien esta novela le tomó unos cuatro años de trabajo, todo comenzó cuando era niño, en Cuba.

"La primera vez que escuché hablar sobre el MS Saint Louis fue a través de Tomasita, mi abuela materna, hija de gallegos que llegaron a Cuba a finales del siglo XIX. Mi abuela estaba embarazada de mi mamá cuando el barco ancló en el puerto de La Haban", contó Correa.

Y agregó que “desde niño, la escuché decir que, por los siguientes cien años, Cuba pagaría caro lo que les hizo a los refugiados judíos que venían de Alemania”. Desde hace años el tema se convirtió en un motivo de investigación constante para Correa.

Además de su excelente manera de contar, es brillante el modo en que pone a la propia historia como ejemplo de que los peores errores de la humanidad se repiten, y que, más allá de las denominaciones que pretenden separarnos por raza o procedencia, somos iguales cuando sufrimos, cuando nos vemos obligados a separarnos de la familia, exiliarnos o aceptar la muerte.

Este tropiezo cíclico de la historia se aprecia perfectamente en lo que le dice un personaje a Lilith, la protagonista: “de la miseria, el cubano renace cada día como el ave fénix, y casi por inercia se vuelve a estrellar, pero se levanta y renace de nuevo, en un círculo vicioso del que no escapa. (...) De las islas lo mejor que uno puede hacer es escapar”.

Aquí puede encontrar el libro, que se presenta este viernes 20 de enero en la librería Books and Books, en Coral Gables, con la participación de la escritora Mirta Ojito.

Más sobre el autor

Armando Lucas Correa es un escritor, editor y periodista cubano con más de 20 años de experiencia en los medios hispanos. Durante catorce años fue el editor jefe de People en español, la revista hispana de mayor circulación en Estados Unidos.

En la década de 1990 trabajó como reportero en el periódico El Nuevo Herald, en Miami, y antes fue editor de la revista de artes escénicas Tablas, en La Habana, Cuba.

Es licenciado en Teatrología y Dramaturgia, del Instituto Superior de Arte, de La Habana. Ha recibido numerosos premios de la National Association of the Hispanic Journalists y de la Society of Professional Journalists. Recientemente fue reconocido como el Periodista del Año por la Hispanic Public Relations Association, de Nueva York y AT&T le otorgó el premio Humanity of Connection.

Es el autor del bestseller internacional La niña alemana, que ha sido publicado en catorce idiomas, y de La hija olvidada. Vive en Nueva York con su pareja y sus tres hijos.