Nueva novela de Pérez-Reverte viaja a la revolución mexicana

Según agregó el autor, “ese recuerdo remoto me ha aproximado a mi propia relación con la aventura y me ha llevado a escribir esta historia. Es una novela de iniciación y aprendizaje y es, de algún modo, mi propia biografía de juventud. Es mi Flecha de oro”.

Como explica la nota editorial, la novela es un “viaje al corazón humano y a la aventura”, y gira en torno a la revolución de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, a principios del siglo XX.

Así nace el personaje central de esta novela: el ingeniero de minas Martín Garret Ortiz, un español que se enamora de México y sus circunstancias de una manera profunda. Todo comenzó el día en que, desde su hotel, escuchó unos disparos y decidió arriesgar su vida para curiosear. Como le dijo a Pancho Villa en una ocasión: “Solo soy un hombre que mira”. Pero mirando llegó a la acción.

Esta curiosidad se convierte en un punto de partida para que el veinteañero madure inevitablemente, a través de las aventuras más peligrosas que jamás imaginó. Aprende de hombres rudos, de la lealtad que rige a los grupos armados, y sobre todo de lo efímera que puede ser la vida.

Martín comprende, además, que “pocos revolucionarios siguen siéndolo cuando alcanzan el poder”. En esta línea, Genovevo Garza, del grupo de Pancho Villa, definió perfectamente la incertidumbre de la guerra en una contundente frase en respuesta a la periodista Diana Palmer: “¿Pa qué traer criaturas inocentes a este mundo, donde falta pan y sobran balas?”

A los encuentros más sangrientos de villistas, carrancistas y zapatistas, el autor añade el misterio de un tesoro: quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. Este asunto sin resolver recorre toda la novela y deja al lector en vilo hasta que se concreta el cierre.

Pero no llega Pérez-Reverte como un novato a esta historia de batallas, de muerte y también de amores, sino que se mantiene fiel a la línea que le apasiona: abordar la historia desde la ficción e indagar en lo humano de esas figuras de pedestales y leyendas. En este caso resaltan los nombres de Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Pérez-Reverte, miembro de la Real Academia Española, se apropia de un lenguaje de campaña, de gente hosca y desconfiada, que es al mismo tiempo ingenuo y plástico, lo que imprime cierta textura poética a sus diálogos y lleva al lector justo al lado de esos personajes que un día están vivos y, al otro, ‘afusilados’ o ‘tiznados’.

Aquí puede encontrar el libro.

Más sobre el autor

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, noviembre de 1951) se dedica en exclusiva a la literatura, tras vivir 21 años (1973-1994) como reportero de prensa, radio y televisión, cubriendo informativamente los conflictos internacionales en ese periodo. Trabajó doce años como reportero en el diario Pueblo, y nueve en los servicios informativos de Televisión Española (TVE), como especialista en conflictos armados.

Como reportero, Arturo Pérez-Reverte ha cubierto, entre otros conflictos, la guerra de Chipre, diversas fases de la guerra del Líbano, la guerra de Eritrea, la campaña de 1975 en el Sahara, la guerra del Sahara, la guerra de las Malvinas, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, la guerra del Chad, la crisis de Libia, las guerrillas del Sudán, la guerra de Mozambique, la guerra de Angola, el golpe de estado de Túnez, etc. Los últimos conflictos que ha vivido son: la revolución de Rumania (1989-90), la guerra de Mozambique (1990), la crisis y guerra del Golfo (1990-91), la guerra de Croacia (1991) y la guerra de Bosnia (1992-93-94).

Desde 1991 y, de forma continua, escribe una página de opinión en XLSemanal, suplemento del grupo Vocento que se distribuye simultáneamente en 25 diarios españoles, y que se ha convertido en una de las secciones más leídas de la prensa española, superando los 4.500.000 de lectores.

El húsar(1986), El maestro de esgrima (1988), La tabla de Flandes (1990), El club Dumas(1993), La sombra del águila (1993), Territorio comanche(1994), Un asunto de honor (Cachito)(1995),Obra Breve (1995), La piel del tambor(1995), Patente de corso (1998), La carta esférica(2000), Con ánimo de ofender (2001), La Reina del Sur (2002), Cabo Trafalgar (2004), No me cogeréis vivo (2005), El pintor de batallas (2006), Un día de cólera (2007), Ojos azules (2009), Cuando éramos honrados mercenarios(2009), El Asedio (2010), El tango de la Guardia Vieja (2012), El francotirador paciente (2013), Perros e hijos de perra (2014) y La guerra civil contada a los jóvenes (2015), Los perros duros no bailan (2018) Una historia de España (2019) y Sidi (2019) son títulos que siguen presentes en los estantes de éxitos de las librerías, y consolidan una espectacular carrera literaria más allá de nuestras fronteras, donde ha recibido importantes galardones literarios y se ha traducido a más de 40 idiomas. Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los catálogos vivos más destacados de la literatura actual.

A finales de 1996 aparece la colección Las aventuras del capitán Alatriste, que desde su lanzamiento se convierte en una de las series literarias de mayor éxito. Por ahora consta de los siguientes títulos, que han alcanzado cifras de ventas sin parangón en la edición española: El capitán Alatriste (1996), Limpieza de sangre (1997), El sol de Breda (1998), El oro del rey(2000), El caballero del jubón amarillo (2003), Corsarios de Levante (2006) y El puente de los Asesinos (2011). En 2016 Alfaguara ha reunido las siete novelas en el volumen Todo Alatriste. Hacía mucho tiempo que en el panorama novelístico no aparecía un personaje, como Diego Alatriste, que los lectores hicieran suyo y cuya continuidad reclaman. Un personaje como Sherlock Holmes, Marlowe, o como Hércules Poirot.

Alatriste encarna a un capitán español de los tercios de Flandes -de hecho no es capitán, pero qué más da-. Una figura humana, con sus grandes virtudes y sus grandes defectos, perfectamente trazada, minuciosamente situada en su tiempo -siglo XVII- y su geografía, rodeada de amigos que han hecho historia, partícipe de las más principales hazañas de su época. Un personaje para siempre.

En 2016 comienza la trilogía de Lorenzo Falcó, otro personaje inolvidable, compuesta por Falcó, Eva (2017) y Sabotaje (2018).

Arturo Pérez-Reverte ingresó en la Real Academia Española el 12 de junio de 2003, leyendo un discurso titulado El habla de un bravo del siglo XVII.

Desde abril de 2016 es editor y cofundador de la web de libros y autores Zenda.