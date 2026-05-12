martes 12  de  mayo 2026
ENTRETENIMIENTO

Matrimonio de Frida Kahlo y Diego Rivera llega a la Ópera de Nueva York

La ópera se inspira en los cuadros de Kahlo, que a veces quedaron opacados por los monumentales murales de Rivera mientras ella vivía

La mezzosoprano Isabel Leonard, en el papel de Frida Kahlo, actúa en el escenario durante un ensayo general de El Último Sueño de Frida y Diego de Gabriela Lena Frank en la Metropolitan Opera House de Nueva York, el 11 de mayo de 2026.

La mezzosoprano Isabel Leonard, en el papel de Frida Kahlo, actúa en el escenario durante un ensayo general de "El Último Sueño de Frida y Diego" de Gabriela Lena Frank en la Metropolitan Opera House de Nueva York, el 11 de mayo de 2026.

AFP / Timothy A. Clary

NUEVA YORK.- Como una escena macabra salida de uno de sus vívidos lienzos, Frida Kahlo sostiene a Diego Rivera en sus brazos mientras él muere al pie de un árbol rojo. Sus siluetas, enmarcadas por cortinas azules, ponen fin a una ópera dedicada a su tumultuosa relación.

Cantada en español, El último sueño de Frida y Diego se presenta por primera vez en la Ópera Metropolitana de Nueva York a partir del jueves, antes de una retransmisión internacional en cines el 30 de mayo.

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La ópera, estrenada en 2022, no es una biografía, sino una "fantasía", dijo la compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, que trabajó con el dramaturgo cubano-estadounidense Nilo Cruz.

La historia transcurre en 1957, tres años después de la muerte de Kahlo, en las horas finales de la vida de Rivera, mientras lo acechan remordimientos por su tormentosa relación, sus infidelidades, la imposibilidad de tener un hijo con ella y la forma en que eclipsó la carrera de su esposa.

Su reencuentro póstumo, una manera de "redimirse", dijo Cruz, ocurre con motivo del Día de los Muertos, cuando Kahlo vuelve al mundo de los vivos en busca de su marido y de una oportunidad para pintar nuevamente.

"Historia profundamente latina"

"Los latinos, ya saben, estamos ahora en un momento muy difícil", dijo Frank.

"Me parece increíble que sea precisamente ahora cuando una institución cultural como la Met Opera esté celebrando una historia profundamente latina".

La ópera se inspira en los cuadros de Kahlo, que a veces quedaron opacados por los monumentales murales de Rivera mientras ella vivía.

Sin embargo, con el tiempo su obra se ha convertido en la más cara del mundo realizada por una mujer. Su cuadro de 1940 El sueño (La cama) alcanzó un precio récord en el mercado del arte para una mujer, al venderse por 54,6 millones de dólares en 2025.

Surrealismo

El abrazo de amor de El universo, la tierra (México), Yo, Diego y el señor Xólotl (1949), en el que la artista se representó cargando en brazos a su esposo desnudo, es una de las obras que inspiraron la ópera.

La coreógrafa brasileña Deborah Colker realizó un montaje con más de 80 personas en el escenario, inspirada en ambos artistas pero especialmente en el surrealismo de Kahlo.

Omnipresente, la danza exalta la partitura de Lena Frank, recién recompensada con un premio Pulitzer por otra composición, Picaflor: Un mito del futuro.

Paralelamente a la ópera, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) también exhibe dibujos y pinturas de Kahlo y Rivera, en diálogo con la ópera y en un entorno inspirado en ella.

Las características intimistas de su obra, su relación con el cuerpo y con el dolor, así como su feminismo, han hecho de Frida Kahlo un icono contemporáneo presente en diversos espacios, incluyendo los comerciales, en un fenómeno calificado de Fridamanía.

FUENTE: AFP

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