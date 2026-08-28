viernes 28  de  agosto 2026
REALEZA

Nuevo rey elige el nombre de Haakon VIII y lema de su padre: "Todo por Noruega"

La Casa Real de Noruega informó de la decisión del nuevo rey tras la reunión extraordinaria mantenida entre el monarca con el gabinete del Gobierno

Haakon de Noruega, asiste al partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami Gardens el 11 de julio de 2026.

Haakon de Noruega, asiste al partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami Gardens el 11 de julio de 2026.

AFP / CHANDAN KHANNA

OSLO.- El nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento este viernes de Harald V ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: "Todo por Noruega", informó la Casa Real en su cuenta oficial de Facebook.

En este primer mensaje tras la muerte de Harald V a los 89 años, la Casa Real escribió solo dos frases: "Su Majestad el Rey Haakon VIII" y "Todo por Noruega", acompañadas por el retrato oficial del nuevo jefe de Estado.

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Condolencias y anuncio

En dicho encuentro el nuevo jefe de Estado recibió en el Palacio Real el apoyo y las condolencias de los miembros del Ejecutivo, que ofrecieron palabras de duelo a la familia real por la muerte de Harald V.

"Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Majestad Harald V. Somos un pueblo en luto. Somos una nación agradecida. Gracias por toda una vida de servicio. El rey ha fallecido. Larga vida al rey", escribió Gahr Støre en el libro de condolencias abierto en el Palacio Real, según recogió la agencia NTB.

Tras la reunión, desde las 10.00 GMT hasta las 11.00 GMT, sonaron las campanas de las iglesias del país, mientras que las Fuerzas Armadas lanzaron salvas de 21 disparos al aire realizados desde puntos como los cañones de la Fortaleza de Akershus de Oslo o la Base naval Haakonsvern, en la ciudad costera de Bergen, en el oeste del país nórdico.

FUENTE: EFE

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