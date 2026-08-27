Militar deportado por EEUU a Venezuela como inmigrante ilegal fue demandado por sus víctimas en Miami

El militar venezolano Rafael Quero Silva es coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana que reprimió e impidió el ingreso de diputados opositores durante el régimen de Maduro.

MIAMI .- El militar Rafael José Quero Silva, coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con medida de deportación a Venezuela por haber permanecido en forma ilegal en EEUU donde ingresó como turista en 2016, había sido denunciado de detenciones arbitrarias y torturas por exiliados venezolanos ante el FBI, se informó.

Tendría incluso una demanda civil por daños en Venezuela, interpuesta por sus víctimas quienes habrían expresado su desacuerdo con la posible deportación, en febrero pasado.

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Según medios estadounidenses, Quero Silva fue reconocido por uno de venezolanos afectados cuando el militar retirado trabajó de extra en la telenovela Mi familia Perfecta transmitida por una televisora de Miami

La supuesta víctima lo reconoció y lo denunció al FBI junto a otros afectados.

Este miércoles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que Quero Silva fue deportado a Venezuela por haber ingresado a EEUU en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, y permanecer ilegalmente dentro del país desconociendo las condiciones de su admisión.

Su visa de turista con la que ingresó había vencido, razón por la cual la agencia de inmigración estadounidense lo detuvo en febrero de 2025 en el sur de Florida y recluido en centro de detención Krome.

Desde entonces, habría interpuesto apelaciones judiciales para quedarse en territorio estadounidense.

Militar señalado de torturas en Venezuela

Según la nota de prensa de ICE, el militar retirado antes de llegar a EEUU estuvo al frente de un destacamento de la GNB en la ciudad de Barquisimeto, donde estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las torturas de manifestantes contrarios a Maduro.

La agencia federal citó informes que señalan que en 2013 Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos.

Durante su detención, los opositores fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual, agrega el comunicado.

ICE también detalló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos bajo distintas leyes penales y migratorias y ha obtenido órdenes de deportación y expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra.

Demanda civil de víctimas

El reporte del ICE contra Quero Silva coincide con los señalamientos de exiliados venezolanos en EEUU y España quienes aseguraron haber sido víctimas de la represión de Maduro ejecutada por Quero Silva.

“Por órdenes de Rafael Quero Silva fui torturado y golpeado durante unas 8 horas”, dijo a medios Andrés Colmenares Farías, a principios de este 2026.

El venezolano exiliado en España aseguró que fue detenido el 16 de abril de 2013 por protestar en Barquisimeto, junto a otros manifestantes contra el resultado oficial de elecciones que dio como ganador a Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Henrique Capriles.

Según las versiones publicadas por medios estadounidenses en febrero pasado, las víctimas se oponían a la posible deportación del coronel retirado e incluso cinco de ellos interpusieron una demanda civil cuyo avance ahora es incierto.

Los afectados piden una indemnización por daños y perjuicios.

FUENTE: Con información de EFE, telemundo51.com