jueves 27  de  agosto 2026
DENUNCIAS

Militar deportado por EEUU a Venezuela como inmigrante ilegal fue demandado por sus víctimas en Miami

Rafael Quero Silva, coronel retirado señalado de torturas y detenido por ICE en 2025, fue reconocido por exiliados cuando trabajó de extra en una telenovela

El militar venezolano Rafael Quero Silva&nbsp; es coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana que reprimió e impidió el ingreso de diputados opositores durante el régimen de Maduro.

El militar venezolano Rafael Quero Silva  es coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana que reprimió e impidió el ingreso de diputados opositores durante el régimen de Maduro.

CORTESíA PARA DLA DE AXEL SUÁREZ @Todosahora
Por Julián Varela

MIAMI.- El militar Rafael José Quero Silva, coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con medida de deportación a Venezuela por haber permanecido en forma ilegal en EEUU donde ingresó como turista en 2016, había sido denunciado de detenciones arbitrarias y torturas por exiliados venezolanos ante el FBI, se informó.

Tendría incluso una demanda civil por daños en Venezuela, interpuesta por sus víctimas quienes habrían expresado su desacuerdo con la posible deportación, en febrero pasado.

Lee además
Agentes de ICE detienen a un inmigrante durante un operativo en Warwick, Rhode Island. 
MIGRACIÓN

Detenciones de ICE alcanzan la cifra más alta de la era Trump, casi 50.000 en el mes de julio
El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Según medios estadounidenses, Quero Silva fue reconocido por uno de venezolanos afectados cuando el militar retirado trabajó de extra en la telenovela Mi familia Perfecta transmitida por una televisora de Miami

La supuesta víctima lo reconoció y lo denunció al FBI junto a otros afectados.

Este miércoles, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que Quero Silva fue deportado a Venezuela por haber ingresado a EEUU en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, y permanecer ilegalmente dentro del país desconociendo las condiciones de su admisión.

Su visa de turista con la que ingresó había vencido, razón por la cual la agencia de inmigración estadounidense lo detuvo en febrero de 2025 en el sur de Florida y recluido en centro de detención Krome.

Desde entonces, habría interpuesto apelaciones judiciales para quedarse en territorio estadounidense.

Militar señalado de torturas en Venezuela

Según la nota de prensa de ICE, el militar retirado antes de llegar a EEUU estuvo al frente de un destacamento de la GNB en la ciudad de Barquisimeto, donde estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las torturas de manifestantes contrarios a Maduro.

La agencia federal citó informes que señalan que en 2013 Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos.

Durante su detención, los opositores fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual, agrega el comunicado.

ICE también detalló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos bajo distintas leyes penales y migratorias y ha obtenido órdenes de deportación y expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra.

Demanda civil de víctimas

El reporte del ICE contra Quero Silva coincide con los señalamientos de exiliados venezolanos en EEUU y España quienes aseguraron haber sido víctimas de la represión de Maduro ejecutada por Quero Silva.

“Por órdenes de Rafael Quero Silva fui torturado y golpeado durante unas 8 horas”, dijo a medios Andrés Colmenares Farías, a principios de este 2026.

El venezolano exiliado en España aseguró que fue detenido el 16 de abril de 2013 por protestar en Barquisimeto, junto a otros manifestantes contra el resultado oficial de elecciones que dio como ganador a Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Henrique Capriles.

Según las versiones publicadas por medios estadounidenses en febrero pasado, las víctimas se oponían a la posible deportación del coronel retirado e incluso cinco de ellos interpusieron una demanda civil cuyo avance ahora es incierto.

Los afectados piden una indemnización por daños y perjuicios.

FUENTE: Con información de EFE, telemundo51.com

Temas
Te puede interesar

De la Espriella pide a nueva cúpula militar recuperar seguridad y combatir grupos armados

La inteligencia artificial y una nueva era de la guerra

Centro de estudios cercano a Trump recomienda presencia militar permanente en torno a Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical