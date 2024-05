Obie Bermúdez: "He sido un libro abierto con mis canciones"

“Hacía varios años que no grababa. Entonces estaba buscando material, queriendo canciones. Siempre digo que me gusta esperar el momento cuando me sienta cien por ciento cómodo y pueda compartir una propuesta musicalmente honesta. A veces me tardo. Soy medio raro en eso de grabar canciones y sacar música. Pero siempre siento que, cuando saco música, viene del corazón”, dijo Obie Bermúdez en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Una noche en Miami nos reunimos a platicar. Yo tenía la idea más o menos de lo que quería contar en la canción. Siempre me he dado a conocer por canciones románticas, corta venas. Pero quise escribir una canción alegre. Es una de las pocas canciones que grabo así movida, no es balada. Básicamente habla de un amor que ya no, pero estamos en la nota de celebrar lo lindo que fue y enfocándonos en lo positivo”, agregó.

La idea de que la voz de Nacho complementara el tema nació justamente en el estudio.

“Cuando sentimos que teníamos más o menos lista la maqueta, surgió el nombre de mi amigo Nacho. Lo llamé, le enviamos la canción y rápido conectó, le gustó muchísimo. Y llegó al estudio en cuestión de días; así terminó de ponerle lo que faltaba en cuestión de letra, en melodía y música. Creo que logramos algo bien bonito. Y estamos todos súper contentos con el resultado”, dijo.

El tema de la separación es cercano a ambos. Nacho se divorció en 2020 de Inger Devera, madre de tres de sus hijos varones. Dos años después el cantante se casó con Melany Mille. Y fruto de esa unión nacieron dos niñas.

Por su parte, Obie Bermúdez y Jennifer Peña sorprendieron a sus fans cuando en agosto de 2023 anunciaron que se separaban. La pareja, que también ha cantado a dúo, contrajo matrimonio en 2007 en una ceremonia privada en Las Vegas. Tienen cinco hijos en común, el más pequeño nació en 2020.

Bermúdez reveló que la canción fue inspirada en una experiencia personal.

“Si dijera que no, estaría mintiendo. Siempre he sido un libro abierto con mis canciones, me gusta hablar de cosas reales. Y creo que esa es la magia de todo este rollo de grabar canciones. Creo que esa es la manera más honesta de conectar con la gente, cuando abro mi corazón y hablo un poco de mis experiencias personales. Y también de lo que veo pasar, porque en esto de la separación no soy el primero ni seré el último. Es algo que pasa a diario. No es algo que solo nos pasó a Nacho y a mí”, expresó.

“Lo único que puedo decir es que vivimos una etapa muy hermosa. Y le doy gracias a Dios por haber vivido eso. Estoy eternamente agradecido, porque Jennifer siempre va a ser parte de mi vida. Tenemos un lazo que nos une, que son nuestros hijos. Entonces, prefiero enfocarme en lo lindo que vivimos y en la familia hermosa que tenemos”, añadió al intentar explicar el motivo de la separación de Jennifer Peña.

Asimismo, el artista boricua indicó que prefiere no seguir el ritmo rápido con el que hoy en día se lanza música.

“Me gusta tomarme mi tiempo para analizar bien la idea que quiero presentar. Me tomo muy en serio eso de compartir canciones con la gente y presentarlas en vivo. Entonces, por eso digo que soy raro en ese sentido, porque me gusta sentirme cien por ciento seguro de poder darle al público lo mejor de mí. Y creo que ese ha sido mi formato a través de los años”, dijo.

En cuanto a si la calidad sufre debido a la frecuencia con la que hoy en día se lanzan canciones, consideró:

“A veces sí, a veces no. Yo soy fan de la música. Creo que los artistas, los cantantes, los productores, tenemos esa licencia de ser poetas y locos. Entonces, la música son tantos estilos, tantas cosas diferentes. Por mi parte, me mantengo en mi línea, no muy lejos de lo que ya he grabado, de cómo la gente me conoce ya musicalmente y en cuestión de letra”.

Sobre cómo reconoce una buena canción, el autor de éxitos como Antes o Todo el año, comentó:

“Para mí, empieza con la idea de lo que quiero decir, es sentirme cómodo con esa melodía, con el concepto de la canción y entrar a un estudio donde me sienta cómodo con el productor, con los compositores y crear algo orgánico. Y que todos sintamos que lo estamos logrando, es ser honesto. Tampoco me complico mucho pensando que tiene que ser perfecto. Creo que, a veces, las cosas más orgánicas y sinceras son las más que conectan”.

Pa’qué volver es el primer sencillo de lo que será su próximo álbum, que pronto verá la luz.

“El disco está casi listo, estamos en los detalles finales, en la fase de mezcla y masterización. Creo que en cuestión de un mes o mes y medio lanzamos el disco completo. Todavía no tengo el título, pero ya las canciones están listas. Estoy ansioso por conocer ese nuevo disco. Tengo varias ideas de cómo quiero llamarlo. Pero suele ser a última hora cuando escucho todo varias veces y de repente ahí nace el nombre del disco”, dijo.

Adelantó que se trata de un álbum en el que predomina la alegría.

“Hay algunas baladas, pero está bastante movido este disco. No es un disco triste, es un disco alegre”, describió.

Bermúdez reconoció que cada día trae un nuevo aprendizaje y que, después de unas dos décadas de trayectoria, hoy siente más seguridad al pisar un escenario.

“He aprendido un poquito más, me falta todavía mucho por aprender. Creo que aprendemos todos los días un poco más. Pero, obviamente, mi seguridad en el estudio a la hora de grabar, la letra, la melodía. Ya no hay tanta inseguridad en esa parte ni en el escenario. Ya son varios años de carrera, me disfruto mucho el proceso de grabar. Y también la oportunidad de trepar en un escenario y compartir con el público, y escucharlos cantar mis canciones conmigo”, expuso.

“Yo comencé profesionalmente hace casi 20 años, pero en verdad desde pequeñito siempre estuve en la música. Nací en Puerto Rico, entonces siempre recuerdo las parrandas y las fiestas. Mi papá toca guitarra. Mi abuelo también, mi abuela cantaba, mis tíos también, todos tocaban. Así que la música lleva conmigo desde bebé”.