Captan a Antonio de la Rúa disfrutando concierto de Shakira en México

Tras lanzar Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colombiana y de la Rúa se reencontraron en Miami, y han sido visto en varias oportunidades juntos

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Shakira y Antonio de la Rúa han vuelto a reavivar los rumores de romance, luego de que el empresario argentino fuera visto en un concierto que ofreció la intérprete colombiana en el Estadio GNP de la Ciudad de México, junto a su hija Zulu.

En imágenes que se han difundido en redes sociales se puede apreciar al ex de la artista observando el espectáculo. Posteriormente, el hombre se lleva la mano a la barbilla mientras escucha conmovido la canción Día de Enero, composición que Shakira escribió para él cuando eran novios.

Los fanáticos se preguntan si el amor vuelve a surgir en ambos, pues ya han sido visto antes juntos. La última vez fue en San Diego, donde ambos se encontraron para cenar junto a sus hijos.

Asimismo, el 11 de agosto, la cantante compartió una pequeña dedicatoria antes de interpretar la famosa canción. “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”.

Igualmente, que la hija del argentino lo acompañe a los conciertos ha llamado la atención de muchos, puesto que la joven se ha mostrado cercana a la barranquillera.

Romance

Fue en el año 2000 cuando Shakira y de la Rúa se conocieron en una cena. Tiempo más tarde, la cantante y el hijo del expresidente de la nación sudamericana iniciaron la relación que no solo se mantuvo en lo personal sino también trascendió al ámbito profesional cuando él se convirtió en su mánager.

Durante los años que duró la relación, Shakira escribió Día de Enero, la cual incluyó en el álbum Fijación Oral Vol.1 y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la cantante.

Si bien se comprometieron en 2006, la pareja puso fin a su romance en 2011.

Tras lanzar Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colombiana y de la Rúa se reencontraron en Miami.

