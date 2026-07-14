martes 14  de  julio 2026
MODA

Olivier Rousteing es nombrado director artístico de Paco Rabanne

En su cuenta, el diseñador publicó una captura de pantalla de un intercambio de mensajes con su madre, en los que confirma su nombramiento

El diseñador de moda francés Olivier Rousteing saluda a los espectadores después de presentar la colección Balmain Womenswear Otoño-Invierno 2023-2024 durante la Semana de la Moda de París en París el 1 de marzo de 2023.

El diseñador de moda francés Olivier Rousteing saluda a los espectadores después de presentar la colección Balmain Womenswear Otoño-Invierno 2023-2024 durante la Semana de la Moda de París en París el 1 de marzo de 2023.

AFP/Julién De Rosa

PARÍS.- El francés Olivier Rousteing fue nombrado director artístico de Paco Rabanne, anunciaron el martes en Instagram la casa de lujo española y el diseñador. "Rabanne está encantado de dar la bienvenida a Olivier Rousteing como nuevo director artístico de la casa. Su primera colección se presentará en marzo de 2027", indicó la marca.

En su cuenta, el diseñador publicó una captura de pantalla de un intercambio de mensajes con su madre, en los que confirma su nombramiento, acompañada del comentario en inglés Let the journey begin (Que comience la aventura).

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"Unirme a Rabanne es un inmenso honor (...) Para mí, la moda es una cuestión de emoción, identidad y confianza en uno mismo para expresar quiénes somos realmente. Esta convicción me parece profundamente ligada a Paco Rabanne y a su visión atemporal de la libertad y la individualidad", precisó posteriormente en un comunicado.

El nombre del diseñador, de 40 años, estaba en boca de todos desde la marcha del francés Julien Dossena, quien abandonó la dirección artística de Rabanne a finales de junio tras 13 años al frente de las colecciones.

Nuevo camino para Rousteing

Olivier Rousteing, que dirigió durante casi quince años las colecciones de la casa Balmain, había dejado la marca francesa en noviembre de 2025.

En las últimas semanas, había publicado varios mensajes en sus redes sociales indicando que había cuidado su salud física y mental en los últimos meses, y que se sentía preparado para nuevas colaboraciones.

Conocido por sus creaciones glamurosas y pop, y con una gran presencia en las redes sociales -con cerca de 10 millones de seguidores en Instagram-, Olivier Rousteing ha multiplicado sus iniciativas en los últimos años para hacer que el mundo del lujo resulte comprensible y atractivo para los jóvenes y para democratizar la moda.

En 2015, firmó una colección para una colaboración entre Balmain y la marca H&M.

Unos años más tarde, en 2022, fue Jean-Paul Gaultier quien le confió la dirección de una de sus colecciones.

En mayo, diseñó el vestido de la cantante Beyoncé para la exclusiva Met Gala de Nueva York.

FUENTE: AFP

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