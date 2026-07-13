lunes 13  de  julio 2026
CINE

Coalición de 12 estados demanda a Paramount y Warner Bros Discovery para bloquear fusión

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, busca frenar la fusión al argumentar que viola las leyes contra los monopolios en EE.UU.

Collage de los logos de Paramount y Warner Bros.&nbsp;

Collage de los logos de Paramount y Warner Bros. 

AFP

LOS ÁNGELES.- Una coalición de 12 estados de EE.UU. emprendió una demanda que impugna la adquisición de Warner Bros. Discovery, Inc. por parte de Paramount Skydance Corporation por 110.000 millones de dólares.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, busca frenar la fusión al argumentar que viola las leyes contra los monopolios en Estados Unidos.

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La querella señala que la operación incumple la sección 7 de la Ley Clayton, la principal normativa que prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio.

"La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básico y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos", declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda.

A Bonta se sumaron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington en esta solicitud.

Según la demanda, la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable.

Decisión del Departamento de Justicia

En junio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos, tras una investigación de ocho meses.

El DOJ incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugirió que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de streaming y medios digitales.

No obstante, la Unión Europea aún está revisando el acuerdo para su aprobación, con fecha límite provisional fijada para el 22 de julio.

FUENTE: EFE

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