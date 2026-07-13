Miss Universo Fátima Bosch habla sobre supuesto romance con futbolista inglés Jude Bellingham

MIAMI.- Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abordó las especulaciones sobre su vida amorosa, en particular los rumores que la vinculan con el futbolista inglés Jude Bellingham.

La actual reina de belleza internacional, de 26 años, se encontraba en el aeropuerto cuando fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron sobre el atleta, de 23 años. Desde entonces, su respuesta se ha vuelto viral en internet.

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En el video, que ha sido compartido por varias redes sociales, Bosch habló en español y admitió estar al tanto de los rumores en línea. Añadió que ha visto publicaciones en Instagram que la emparejan sentimentalmente con Bellingham.

Sin embargo, a pesar del interés público, Bosch dijo que “tendría que conocerlo”, ya que para ella lo más importante es que sea una buena persona. Reconoció que, por ahora, lo único que sabe es que es “guapo” y juega bien al fútbol.

Vida amorosa de Bellingham

Mientras tanto, el centrocampista británico del Real Madrid ha sido vinculado con la influencer estadounidense Ashlyn Castro desde que comenzaron a interactuar en Instagram a finales de 2024.

A principios de 2025, se vio a Castro sentada con los padres de Bellingham durante un partido del Real Madrid.

Castro, que también tiene su propia carrera como influencer, sigue mostrando su apoyo a Bellingham. Han hecho algunas apariciones públicas juntos, aunque han mantenido su romance relativamente en privado.

FUENTE: AFP