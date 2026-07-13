lunes 13  de  julio 2026
FAMOSOS

Miss Universo Fátima Bosch habla sobre supuesto romance con futbolista inglés Jude Bellingham

La actual reina de belleza internacional estaba en el aeropuerto cuando fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron sobre el atleta

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compite en el desfile en traje de gala.&nbsp;

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compite en el desfile en traje de gala. 

AFP/ LILLIAN SUWANRUMPHA

MIAMI.- Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abordó las especulaciones sobre su vida amorosa, en particular los rumores que la vinculan con el futbolista inglés Jude Bellingham.

La actual reina de belleza internacional, de 26 años, se encontraba en el aeropuerto cuando fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron sobre el atleta, de 23 años. Desde entonces, su respuesta se ha vuelto viral en internet.

Lee además
Collage de los logos de Paramount y Warner Bros. 
CINE

Coalición de 12 estados demanda a Paramount y Warner Bros Discovery para bloquear fusión
Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico, entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney (Australia), según informó su familia.
DUELO

Sam Neill: recorrido por la trayectoria del actor de "Parque Jurásico" y "Peaky Blinders"

En el video, que ha sido compartido por varias redes sociales, Bosch habló en español y admitió estar al tanto de los rumores en línea. Añadió que ha visto publicaciones en Instagram que la emparejan sentimentalmente con Bellingham.

Sin embargo, a pesar del interés público, Bosch dijo que “tendría que conocerlo”, ya que para ella lo más importante es que sea una buena persona. Reconoció que, por ahora, lo único que sabe es que es “guapo” y juega bien al fútbol.

Vida amorosa de Bellingham

Mientras tanto, el centrocampista británico del Real Madrid ha sido vinculado con la influencer estadounidense Ashlyn Castro desde que comenzaron a interactuar en Instagram a finales de 2024.

A principios de 2025, se vio a Castro sentada con los padres de Bellingham durante un partido del Real Madrid.

Castro, que también tiene su propia carrera como influencer, sigue mostrando su apoyo a Bellingham. Han hecho algunas apariciones públicas juntos, aunque han mantenido su romance relativamente en privado.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro

Hallan tumba de 3.000 años al sur de Egipto, cerca de Luxor

Christopher Nolan versiona la epopeya de Ulises a gran escala en "La odisea"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026 
GALARDÓN

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

Te puede interesar

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump notifica al Congreso la reanudación de combates en Irán y anuncia "mensaje a la nación" en plena escalada

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

El programa de Florida ayuda a pagar el down payment de la hipoteca. 
GRAN OPORTUNIDAD

Regresa a Florida el programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35,000 para comprar vivienda

Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia
GUERRA

Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia