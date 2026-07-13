martes 14  de  julio 2026
MÚSICA

Las Diego: las compositoras cubanas detrás de éxitos que siguen conquistando nuevas generaciones

El relanzamiento de “Que Hablen”, en la voz del cantante Fedro, vuelve a poner en primer plano la trayectoria de las hermanas María Luisa y María Teresa Diego, autoras de algunos de los grandes clásicos de la música latina

María Luisa Diego y María Teresa Diego vuelven a captar la atención del público gracias a una nueva versión de “Que Hablen” en la voz de Fedro.

María Luisa Diego y María Teresa Diego vuelven a captar la atención del público gracias a una nueva versión de “Que Hablen” en la voz de Fedro.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Décadas después de escribir canciones que marcaron la historia de la música latina, las compositoras cubanas María Luisa Diego y María Teresa Diego vuelven a captar la atención del público gracias a una nueva versión de “Que Hablen”, interpretada por el cantante Fedro, una producción que acerca su obra a nuevas generaciones sin perder la esencia de la composición original.

Conocidas artísticamente como Las Diego, las hermanas construyeron una de las trayectorias más sólidas de la composición en español. Sus obras han sido interpretadas por figuras como José José, Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Lissette, María Conchita Alonso, María José y Mirtha Medina, entre otros artistas que llevaron sus letras a los primeros lugares de popularidad en distintos países de América Latina.

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A lo largo de su carrera firmaron temas que trascendieron generaciones, entre ellos “La Loca”, “Tú eres el hombre”, “Cómo decirte”, “No soy tan perfecta” y “Que Hablen”, composiciones que permanecen vigentes dentro del repertorio romántico y del pop latino.

Uno de los mayores fenómenos de su catálogo ha sido “La Loca”, cuya difusión superó el mercado hispano al ser grabada e interpretada por numerosos artistas en Asia, donde alcanzó una notable aceptación. Ese recorrido internacional consolidó el prestigio del dúo y confirmó que sus composiciones podían conectar con públicos de distintas culturas e idiomas.

El reconocimiento a su trabajo también llegó a la televisión. Durante uno de los momentos más destacados de su carrera participaron en el programa de Verónica Castro, donde fueron entrevistadas como parte de un espacio dedicado a resaltar a figuras que habían dejado una huella en la música en español.

Aunque México fue uno de los países donde su repertorio alcanzó mayor repercusión, la influencia de Las Diego trascendió fronteras y continúa presente en las voces de nuevos intérpretes que redescubren su obra.

Ese es el caso de Fedro, quien decidió revivir “Que Hablen” con un arreglo contemporáneo que respeta la esencia de la versión original. El sencillo fue presentado a nivel nacional en Despierta América, de Univision, permitiendo que millones de televidentes volvieran a escuchar una composición creada por las hermanas cubanas.

Las autoras celebraron esta nueva etapa de la canción y expresaron su satisfacción por el respeto con el que fue concebida la producción, convencidas de que su música sigue encontrando espacio entre distintas generaciones de oyentes.

Más allá de los reconocimientos y de la lista de artistas que han interpretado sus obras, el legado de María Luisa y María Teresa Diego permanece vigente porque sus canciones continúan siendo redescubiertas y reinterpretadas. El regreso de “Que Hablen” confirma que las buenas composiciones trascienden el paso del tiempo y mantienen intacta su capacidad para emocionar al público.

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