La banda se formó en The X Factor después del consejo de Simon Cowell. Inicialmente, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne audicionaron como solistas.

Desde que se compartió, la publicación de Instagram ha recibido casi 2.2 millones de likes.

En los comentarios, sus seguidores especulan sobre la posibilidad de una reunión o el lanzamiento de un nuevo álbum.

También se anunció que se lanzará un nuevo sitio web del aniversario de One Direction. El sitio web contará con experiencias interactivas para los fans, destaca el portal de Independent.

Los adeptos de One Direction también esperan el lanzamiento de un video de celebración de 10 años.

El audiovisual documentará los aspectos más destacados de la carrera de la agrupación e incluye imágenes detrás de escena, así como un archivo de videos musicales, obras de arte y actuaciones de televisión.

Hasta el momento no hay confirmación sobre si los cinco miembros se reunirán en un espectáculo para celebrar el histórico aniversario.

La boyband anunció su ruptura en agosto de 2015, cinco meses después de que el miembro Zayn Malik se fuera del grupo.

Desde la pausa, los cinco artistas han disfrutado de exitosas carreras en solitario.

Más recientemente, Horan y Tomlinson lanzaron álbumes este año (Heartbreak Weather y Walls respectivamente).

En particular, el álbum debut de Styles en 2019, Fine Line, lo convirtió en el segundo artista de One Direction en lograr un álbum en solitario número uno. Mind of Mine de Mailk debutó en el número uno en 2016.

Desde que formó el grupo en 2010, One Direction mantiene una gran base mundial de admiradores.

La banda ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y generó más de 21 mil millones de transmisiones, con 3.6 mil millones de ellas solo en 2019.