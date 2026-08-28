viernes 28  de  agosto 2026
POLÉMICA

Ordenan a Justin Baldoni pagar 400 mil dólares a Blake Lively tras batalla legal

La decisión fue emitida por el magistrado Lewis J. Liman, quien reconoció el derecho de Lively a recuperar parte de los gastos destinados a su defensa

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

AFP/Etienne Laurent
Por Sofía Calvo

MIAMI.– Un juez federal de Nueva York ordenó que el actor y director Justin Baldoni, junto a su compañía Wayfarer Studios, paguen 407,451.75 dólares a la actriz Blake Lively en concepto de honorarios de abogados y costos legales incurridos durante la batalla legal derivada de la película It Ends With Us.

La decisión fue emitida por el magistrado Lewis J. Liman, quien reconoció el derecho de Lively a recuperar parte de los gastos destinados a su defensa frente a la demanda por difamación interpuesta por Baldoni.

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No obstante, el monto concedido se ubica distante de los 8.04 millones de dólares que la artista solicitó inicialmente.

Ajuste de gastos

En la sentencia, el tribunal consideró razonables las tarifas por hora fijadas por los representantes de la actriz dada la complejidad del caso, aunque dictaminó que el total de horas facturadas resultaba excesivo y carecía de suficiente justificación en algunos rubros.

El importe final se desglosa en 363,245 dólares por honorarios legales y 44,206 dólares adicionales por gastos derivados de la representación.

La disputa entre los actores se hizo pública durante el ciclo de promoción del filme estrenado en 2024. Hacia finales de ese año, Lively señaló a Baldoni por presunto acoso sexual y la creación de un entorno laboral hostil durante el rodaje, acusándolo posteriormente de impulsar campañas para minar su reputación pública.

El director rechazó cada una de las aseveraciones.

El enfrentamiento derivó en acciones contenciosas de gran escala cuando Baldoni entabló en enero de 2025 una demanda por 400 millones de dólares contra la actriz, su esposo Ryan Reynolds y otros involucrados por supuesta difamación y extorsión civil.

Dicho recurso fue desestimado por el juzgado de Liman, al tiempo que en abril de 2026 la corte desechó la mayoría de los reclamos presentados por Lively, manteniéndose vigentes únicamente algunas querellas contra la productora hasta la firma de un acuerdo entre las partes.

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