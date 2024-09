Otorgan becas para estudiar música en EEUU y Brasil

Gibson Gives y Fundación Cultural Latin Grammy otorgan becas universitarias para estudiar música.

MIAMI.- Gibson Gives -el brazo filantrópico de Gibson, la marca estadounidense de instrumentos musicales- otorgó tres becas de asistencia para matrícula en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy . Ayuda que tiene un valor de hasta 12.500 dólares destinados para pagar los estudios de música a los guitarristas Andrés Felipe Palacios (Colombia), Pedro Cheik (Brasil) y Pedro Secco (Brasil).

La entrega de las donaciones se llevó a cabo durante una gala organizada por la Fundación Cultural Latin Grammy en que la entidad entregó un total de 44 becas a músicos de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

“Apoyar la educación musical para los creadores de música latina es una inversión en la rica herencia cultural que impulsa la creatividad, conecta comunidades e inspira a la próxima generación de artistas mundiales”, dijo Erica Krusen, directora ejecutiva de Gibson Gives,. “Gibson Gives se enorgullece de apoyar a la Fundación Cultural Latin Grammy en sus esfuerzos por preservar el legado del sonido latino”, agregó.

Sobre los becados

Andrés Felipe Palacios nació en Pereira (Colombia) en 1988 y obtuvo una licenciatura en artes con especialización en guitarra por la Universidad de Antioquia en el año 2020. Posteriormente, se mudó a Baltimore (Maryland, Estados Unidos) en donde hizo una maestría en música con especialización en guitarra y pedagogía en el conservatorio más antiguo del país, el Peabody Institute de la Universidad Johns Hopkins.

La beca de asistencia para matrícula de Gibson Gives le servirá para continuar sus estudios en alguna universidad estadounidense de su preferencia.

"Nada es más significativo para mí que usar mi arte para impactar positivamente la vida de los demás. Me siento afortunado de ser el artista en residencia, ya que me permite emplear la música como un elemento sensibilizador para la comunidad”, expresó Palacios.

becas Gibson Gives-cortesía.png Gibson Gives y Fundación Cultural Latin Grammy otorgan becas universitarias para estudiar música. Cortesía/11:11 Public Relations

Pedro Secco nació en Curitiba (Brasil) y estudió en el colegio Nossa Senhora de Sion. Desde 2022 vive en Boston (Estados Unidos), en donde asiste a la Facultad de Música del Berklee College of Music.

“Tengo mucho que agradecer a la Fundación Cultural Latin Grammy y a la Fundación Gibson Gives por hacer posible mi estudio de música en Berklee College of Music. Ser becado es un honor y me llena de orgullo ser parte de la futura generación de músicos latinos”, indicó Secco.

La beca de asistencia para matrícula de Gibson Gives le servirá para continuar sus estudios en la universidad privada de música más grande del mundo, la cual fue fundada en 1945 en el estado de Massachusetts.

músico Pedro Secco-cortesía.png El guitarrista brasileño Pedro Secco. Cortesía/11:11 Public Relations

El brasileño Pedro Cheik es músico, guitarrista y profesor de música. A lo largo de más de 10 años de estudios, prácticas, enseñanzas y aprendizajes con diversos mentores, obtuvo una licenciatura en música de la Facultad de Música Souza Lima/Berklee, en São Paulo. Ha acumulado un vasto conocimiento y experiencia, los cuales transmite diariamente a sus cerca de 200 mil seguidores en las redes sociales y de forma más profunda en la Cheik Music Academy.

La beca de asistencia para matrícula de Gibson Gives le servirá para continuar sus estudios en la Souza Lima/Berklee.

“Muchas gracias a la fundación Gibson Gives por esta oportunidad. Quiero agradecer a Dios, mi familia, mis profesores, amigos y a todos los que me apoyaron para lograr esta victoria”, agradeció Cheik.

músico Pedro Cheik-cortesía.png El guitarrista brasileño Pedro Cheik. Cortesía/11:11 Public Relations

En los últimos tres años, Gibson Gives ha recaudado más de cuatro millones y medio de dólares y ha facilitado 46 millones en financiamiento para organizaciones clave a través de donaciones de productos y contribuciones significativas en todo el mundo.

“Desde sus orígenes, hace más de 130 años, Gibson no solo se ha destaco por la alta calidad de sus instrumentos musicales sino por las estrechas relaciones que mantiene con los artistas”, destacó César Acevedo, director de relaciones de entretenimiento para el mercado hispano de Estados Unidos y para América Latina de Gibson.

“El apoyar a los músicos desde temprana edad es sin duda alguna la mejor manera de fortalecer estas relaciones, así como la mejor manera de promover y preservar el desarrollo musical de las generaciones venideras”, añadió.