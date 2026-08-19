Otorgan a Omer Pardillo la Orden al Mérito Cultural Hispanoamericano

MIAMI.- El Grupo Leferas, DBL Ediciones y León Fernández, han otorgado a Omer Pardillo-Cid la primera Orden al Mérito Cultural Hispanoamericano por preservar el legado de Celia Cruz , además de promover y enriquecer la cultura hispana en el mundo.

Pardillo-Cid nació en Vertientes, Camagüey, Cuba; pero migró a Estados Unidos siendo apenas un niño.

Su pasión por la música y la cultura hispana lo llevó a consagrarse en la industria musical desde temprana edad. En 1992, dio sus primeros pasos en RMM Records, trabajando en el área de relaciones públicas para figuras de la música latina, como Celia Cruz, Marc Anthony y Tito Puente.

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Contribuciones a la cultura

No obstante, con la Guarachera de Cuba desarrolló una conexión que evolucionó profundamente con el pasar de los años, convirtiéndose tras su muerte en el custodio de su legado artístico y cultural.

Entre los hitos alcanzados de la mano de la cantautora, destaca el contrato con Sony Music Entertainment, así como la creación de la Celia Cruz Foundation en 2002. Dicha institución se dedica desde hace más de tres décadas a preservar el legado de la artista y apoyar mediante becas la formación de nuevas generaciones de músicos.

Luego de la muerte de Cruz en 2003, Pardillo-Cid se convirtió en el albacea y representante de su patrimonio. Desde entonces ha impulsando constantemente diversos proyectos que mantienen viva la memoria y el legado musical de Celia en todo el mundo como exposiciones dedicadas a la vida y obra de Celia.

Ha sido el productor de proyectos como Cachao: The Last Mambo y Celia: El Musical.

Sus esfuerzos han sido reconocido por importantes instituciones de la industria, alzándose con el Latin Grammy, el Grammy y un Premio Emmy.

Ahora suma esta Orden que celebra la trayectoria y el compromiso que mantiene el productor musical, mánager y gestor cultural, con dar a conocer la importancia y las contribuciones de la cultura hispana.