lunes 29  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Pamela Anderson revela cómo Sylvester Stallone intentó conquistarla

Aunque el entorno del actor desmintió el hecho, recientemente Pamela abordó lo dicho durante su participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen

La actriz Pamela Anderson asiste a la 34ª edición de los premios cinematográficos Gothams en el festival Cipriani Wall Street de Nueva York, el 2 de diciembre de 2024.&nbsp;

La actriz Pamela Anderson asiste a la 34ª edición de los premios cinematográficos Gothams en el festival Cipriani Wall Street de Nueva York, el 2 de diciembre de 2024. 

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En Hollywood son muchas las historias de romances, algunas que llegaron a buen término y otras que solo quedaron en rumor. Y Pamela Anderson lo sabe bien. La exconejita Playboy no solo fue una de las mujeres más cotizadas de la industria, sino también vivió de primera mano como la prensa la vinculó con varios galanes de la época.

Una de las historias que se popularizó fue la de una supuesta propuesta que Sylvester Stallone le hizo a la actriz intentando conquistarla.

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En el documental de Netflix Pamela, una historia de amor (2023), la modelo aseveró que el protagonista de Rocky le llegó a ofrecer apartamento y un Porsche para convertirse en su chica número uno. Aunque el entorno del actor desmintió el hecho, recientemente Pamela abordó lo dicho durante su participación en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

La versión de Pamela

En la conversación, Pamela dijo: "Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez y me ofreció un apartamento y un Porsche para que fuera su chica número uno".

A esto ella manifestó: "Le dije: '¿Eso significa que hay un número dos?'".

Según la versión que Pamela sostiene, Stallone respondió:

"'No'. Me dijo: 'Esa es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ahora estás en Hollywood'".

si bien para alguna otra mujer la propuesta pudo ser un sueño, Anderson señaló que nunca se planteó aceptarla porque no era lo que buscaba. "Yo quería estar enamorada. No quería nada menos que eso".

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