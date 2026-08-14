Sismo de 5,2 grados en Granada, España provoca daños materiales, nerviosismo y llamadas de emergencia

Fotografía de archivo de un sismógrafo del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid.

GRANADA — Un terremoto de 5,2 grados de magnitud ocurrió la madrugada de este sábado en Alhendín (Granada), provocando daños materiales y más de 80 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.

Aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifró inicialmente la intensidad del terremoto en 4,8 grados, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado a 5.2 la magnitud del temblor registrado a la 1:04 horas de este sábado a 2 kilómetros de profundidad.

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado el este de Indonesia causó al menos dos muertos y obligó a miles de habitantes de las costas a evacuar ante una breve alerta de tsunami, informaron las autoridades.

Según informes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el terremoto ocasionó más de 80 llamadas, avisos que han llegado de todas las provincias de Andalucía salvo Huelva y Cádiz.

De momento, el temblor ha provocado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, además de daños en diferentes puntos del área metropolitana de Granada como Armilla, donde se han registrado daños materiales.

Impacto del sismo

El IGN registra los diferentes puntos desde los que la población sintió los efectos del sismo gracias al reporte de vecinos que han comunicado caída de objetos, movimiento de muebles o temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana.

El sismo también se sintió en localidades del norte de la provincia como Huéscar; en Almuñécar, Salobreña y Motril, en la costa; en el poniente y en la Alpujarra.

Además, también han notado el temblor en localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar; en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos hasta Vélez, además de Córdoba capital.

Al terremoto con epicentro en Alhendín se ha sumado, seis minutos después, un seísmo de 2,6 grados y epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar.

Durante el viernes se han registrado otros tres terremotos en la misma zona del área metropolitana de Granada de menor magnitud, pero que también han mantenido en alerta a la población.

Terremoto en Indonesia

El epicentro del sismo, que ocurrió a las 05:58 locales (21:58 GMT) a poca profundidad al norte de la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1. Imágenes captadas muestran múltiples edificios afectados.

"De repente empezó a temblar y me entró el pánico", dijo Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. "Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado", agregó.

El portavoz de la agencia de gestión de desastres del país asiático, Berton Suar Pelita Panjaitan, informó a la prensa que "hasta el momento se han reportado dos víctimas mortales", un hombre y una mujer.

"Una vez que se confirmen los datos, anunciaremos oficialmente el número definitivo de víctimas y el alcance de los daños a los edificios causados por el terremoto", añadió.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había advertido tras el sismo de la posibilidad de olas de tsunami "en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental".

El organismo emitió una alerta para olas que oscilan entre 0,5 y tres metros, que luego fue retirada.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", pidió entonces Abdul Muhari, otro funcionario de la agencia de desastres.

Los residentes deben "alejarse de la costa, ya sea adentrándose más de dos kilómetros tierra adentro o subiendo a zonas montañosas de más de 10 metros de altura", dijo a la cadena local Kompas TV.

Evacuaciones

Habitantes de la ciudad de Maumere, en la isla de Flores, a unos 2.400 kilómetros de distancia, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados.

Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.

Las imágenes transmitidas por la televisión indonesia mostraban a cientos de personas en la cercana regencia de Nagekeo desalojando el lugar, así como edificios dañados.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado "Cinturón de fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia registrada.

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

Más adelante ese mismo año, un sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas fallecidas o desaparecidas.

El movimiento telúrico de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro terremoto de magnitud elevada (7,4) que el lunes golpeó el oeste de Colombia y causó al menos 288 muertos y fuertes destrozos.

FUENTE: Con información de EFE y AFP