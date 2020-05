Pareja: Fernando Carrillo se compromete con María Gabriela

Fernando Carillo, de 54 años de edad, ha presumido de su corta relación con María Gabriela.

El pasado 18 de abril, el venezolano publicó en Instagram una imagen en la que sale junto a su novia y en la que reafirma su amor por ella.

"Te amo 4ever and FERR ever mi amor. Que buena cuarentena. Deseo que pasemos muchas más JUNTOS. La cuarentena te acercó o alejó de tu pareja? Pawwwwwwwnn!!!", escribió en nuevo CEO de México y América Latina de la compañía Fight To Fame.

Y recientemente, Fernando Carillo ha dedicado sus dos últimos post a María Gabriela. Publicaciones que afirman su compromiso.

En uno, desea a sus seguidores "Feliz día del amor"; en otro, dedica unas líneas a María Gabriela.

"Feliz DÍA DEL AMOR !!! Y que sea el #amor tu mayor #motivation no sólo en #motivationmonday. Que creen que le propuse a MARÍA GABRIELA, MI PRIMER AMOR, sin duda. Que creen que le propuse ayer 2 de Mayo 2020 y que creen que me dijo?", escribió Fernando Carrillo.

"MARÍA GABRIELA mi amor, me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo. Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan corta, en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón. Gracias por aceptar ser MI ESPOSA y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad, que nunca antes conocí o experimenté", fueron partes de la palabras de Fernando Carrillo.