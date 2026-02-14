sábado 14  de  febrero 2026
CRÓNICA

San Valentín: amar en tiempos donde todo parece reemplazable

En tiempos marcados por la prisa y la inmediatez, esta fecha invita a reflexionar sobre el valor de los vínculos reales, el amor que resiste las ausencias y la capacidad humana de reconstruirse a través de los afectos.

Imagen referencial.

Imagen referencial.

UNSPLASH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Hay fechas que el mercado convierte en espectáculo, que llegan con ruido de vitrinas, flores envueltas en papel celofán y reservas imposibles en restaurantes llenos. Hay otras que, con el paso del tiempo, sobreviven porque tocan algo profundamente humano. San Valentín es una de ellas.

La historia más difundida sobre esta celebración habla de un sacerdote del siglo III que desafió órdenes imperiales para casar a parejas en secreto, defendiendo la idea de que ese vínculo era demasiado poderoso para ser prohibido. Más allá de la precisión histórica, el símbolo permanece: el amor, cuando es real, siempre ha sido un acto de valentía.

Lee además
Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados
Lech Walesa transmitió un mensaje de respaldo directo al movimiento democrático cubano, afirmando que sigue de cerca la evolución de la situación en la isla y en el exilio.
FLORIDA

El Premio Nobel Lech Walesa se pronuncia en Miami sobre la causa de la libertad en Cuba

Hoy, siglos después, el acto de amar sigue enfrentando sus propias batallas. Ya no contra emperadores, pero sí contra la prisa, el ruido digital, la superficialidad y la sensación creciente de que todo puede ser reemplazado.

San Valentín, más que una ocasión romántica, funciona como una pausa emocional colectiva. Un momento para preguntarnos a quién sostenemos y quién nos sostiene a nosotros.

En una ciudad como Miami, donde convergen historias de migración, reinvención y supervivencia emocional, el amor adquiere un significado particular. Aquí, amar muchas veces significa reconstruir. Significa aprender a vivir entre la nostalgia del país que quedó atrás y la esperanza del país que se construye todos los días.

El amor en esta ciudad no siempre se parece a las películas. A veces es una videollamada que reemplaza un abrazo. A veces es enviar dinero a casa antes de comprar algo para uno mismo. A veces es cocinar recetas familiares para que los hijos no pierdan sus raíces. Aquí, el amor también es resistencia cultural.

Pero San Valentín no solo habla de presencia. También habla de ausencia: de personas que marcaron nuestra historia, de relaciones que enseñaron más de lo que prometieron, de despedidas que redefinieron quiénes somos. Hay amores que construyen hogares. Y hay amores que reconstruyen almas. Ambos dejan huella.

En una era dominada por la inmediatez digital, el amor enfrenta nuevos desafíos. Hoy se mide en tiempos de respuesta, en visualizaciones, en interacciones que muchas veces sustituyen la presencia real. Sin embargo, el amor verdadero sigue funcionando bajo códigos antiguos: presencia, coherencia, paciencia y cuidado.

Amar sigue siendo elegir. Elegir escuchar cuando es más fácil ignorar. Elegir quedarse cuando lo fácil sería irse. Elegir construir cuando no hay garantías.

Quizás por eso San Valentín debería celebrarse más allá de la pareja. Ese lazo se expresa también en la amistad que aparece sin condiciones, en la familia que sostiene cuando todo se tambalea y en la fortaleza interior que nace después de atravesar pérdidas. Porque amar también es acompañar en silencio. Es celebrar el éxito ajeno sin competir. Es sostener cuando alguien ya no puede sostenerse solo.

En un mundo atravesado por conflictos, crisis económicas y divisiones sociales, el amor se convierte, casi sin que lo notemos, en una forma de resistencia humana. Es elegir empatía cuando domina la indiferencia. Es elegir diálogo cuando el mundo empuja hacia el enfrentamiento. Es elegir humanidad cuando lo fácil sería endurecerse.

El 14 de febrero, entonces, deja de ser solo una fecha romántica. Se convierte en un recordatorio: el amor no es un evento; es una práctica diaria que se construye en la constancia y se fortalece en la honestidad. Se pone a prueba en los momentos difíciles.

Y quizás la lección más honesta del amor es que no siempre es perfecto, ni eterno ni sencillo. Pero cuando es verdadero, transforma. Nos hace crecer. Nos obliga a mirar la vida desde un lugar más humano.

Al final, el amor auténtico no necesita grandes escenarios: se manifiesta en la sencillez, la honestidad y lo compartido. Porque cuando pasa el tiempo, cuando baja el ruido del mundo, cuando las fiestas terminan, lo que permanece no son los regalos ni las fotos perfectas. Lo que permanece es aquello que fuimos capaces de amar. Y aquello que, al amarnos, nos transformó para siempre.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS, les deseamos feliz Día del Amor y la Amistad.

Temas
Te puede interesar

Kasparas Jakucionis, el adolescente que desafía la historia en Miami

"Estamos conectados": el grito de un artista libre frente a la dictadura cubana

China aumenta su poderío y Trump reacciona ante el peligro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
SUCESOS

Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping.
ALARMA EN WASHINGTON

China aumenta su poderío nuclear y Trump reacciona

Thales Machado, secretario de gobierno del municipio de Itumbiara en Brasil, junto a su familia
SUCESOS

Tragedia en Brasil: secretario municipal mata a sus hijos y se suicida tras descubrir presunta infidelidad

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
COLAPSO TOTAL

Marco Rubio: "Cuba no tiene economía" y el régimen prefiere que el pueblo "muera antes que prospere"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
SALUD

Un corazón enamorado: cómo el amor puede salvar vidas

El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue escenario del estreno mundial del documental Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados, una obra del cineasta cubano, radicado en México, Ernesto Fundora.
RESEÑA

"Estamos conectados": el grito de un artista libre frente a la dictadura cubana

Un hombre sostiene una foto de Alexei Navaln en un mitin el 18 de febrero de 2024 frente a la embajada rusa en Berlín, tras la muerte de su principal crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una prisión del Ártico
INVESTIGACIÓN

Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Alemania acusan a Rusia de "envenenar" a Nalvani

Imagen referencial.
CRÓNICA

San Valentín: amar en tiempos donde todo parece reemplazable