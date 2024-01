Patricia Manterola se encuentra inmovilizada por problemas de salud

"¿Qué creen?, hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama. Yo creo que tengo un disco (mal). Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen porque de plano no me puedo mover, de plano no puedo hacer nada”, expresó el 17 de enero, de acuerdo con información reseñada en Univision.